https://ria.ru/20240331/kaspiysk-1936908799.html
Источник: двоих террористов заблокировали в доме в дагестанском Каспийске
Источник: двоих террористов заблокировали в доме в дагестанском Каспийске - РИА Новости, 31.03.2024
Источник: двоих террористов заблокировали в доме в дагестанском Каспийске
Двое террористов заблокированы в квартире в одном из домов дагестанского Каспийска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T08:40
2024-03-31T08:40
2024-03-31T11:31
каспийск
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 31 мар — РИА Новости. Двое террористов заблокированы в квартире в одном из домов дагестанского Каспийска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников введен правовой режим контртеррористической операции (КТО)."В Каспийске, в квартире в доме на Ахмедхана Султана заблокированы двое террористов. Дом оцеплен", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240209/terroristy-1926446080.html
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Дом в Каспийске, где заблокировали террористов
Двое террористов заблокированы в квартире в одном из домов дагестанского Каспийска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
2024-03-31T08:40
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РИА Новости
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каспийск, махачкала, происшествия
Каспийск, Махачкала, Происшествия
Источник: двоих террористов заблокировали в доме в дагестанском Каспийске
Два террориста заблокированы в квартире в одном из домов Каспийска