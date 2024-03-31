https://ria.ru/20240331/kaspiysk-1936908799.html

Источник: двоих террористов заблокировали в доме в дагестанском Каспийске

Источник: двоих террористов заблокировали в доме в дагестанском Каспийске - РИА Новости, 31.03.2024

Источник: двоих террористов заблокировали в доме в дагестанском Каспийске

Двое террористов заблокированы в квартире в одном из домов дагестанского Каспийска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T08:40

2024-03-31T08:40

2024-03-31T11:31

каспийск

махачкала

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936922841_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_577c9993b738357d59f8c266e9579980.jpg

МАХАЧКАЛА, 31 мар — РИА Новости. Двое террористов заблокированы в квартире в одном из домов дагестанского Каспийска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников введен правовой режим контртеррористической операции (КТО)."В Каспийске, в квартире в доме на Ахмедхана Султана заблокированы двое террористов. Дом оцеплен", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240209/terroristy-1926446080.html

каспийск

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом в Каспийске, где заблокировали террористов Двое террористов заблокированы в квартире в одном из домов дагестанского Каспийска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. 2024-03-31T08:40 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

каспийск, махачкала, происшествия