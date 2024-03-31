https://ria.ru/20240331/kapremont-1937563148.html

Капремонт сделают в 20 домах Зеленограда в 2024 году

Капремонт сделают в 20 домах Зеленограда в 2024 году - РИА Новости, 03.04.2024

Капремонт сделают в 20 домах Зеленограда в 2024 году

В 2024 году в Зеленограде приведут в порядок 20 домов по программе капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.04.2024

2024-03-31T10:29

2024-03-31T10:29

2024-04-03T13:12

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В 2024 году в Зеленограде приведут в порядок 20 домов по программе капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году в Зеленограде приведут в порядок 20 домов по программе капитального ремонта жилого фонда", - говорится в сообщении. Уточняется, что будет восстановлен фасад и заменены инженерные системы. Также планируется расчистить и промыть фасад и декоративные элементы, обработать поверхности антигрибковым составом. Кроме того, заменят экраны лоджий, которые во многом определяют архитектурный облик здания.

https://realty.ria.ru/20240328/tsum-1936306320.html

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Алёна Пава

зеленоград, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, москва