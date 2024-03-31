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Капремонт сделают в 20 домах Зеленограда в 2024 году - РИА Новости, 03.04.2024
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10:29 31.03.2024 (обновлено: 13:12 03.04.2024)
https://ria.ru/20240331/kapremont-1937563148.html
Капремонт сделают в 20 домах Зеленограда в 2024 году
Капремонт сделают в 20 домах Зеленограда в 2024 году - РИА Новости, 03.04.2024
Капремонт сделают в 20 домах Зеленограда в 2024 году
В 2024 году в Зеленограде приведут в порядок 20 домов по программе капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.04.2024
2024-03-31T10:29
2024-04-03T13:12
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В 2024 году в Зеленограде приведут в порядок 20 домов по программе капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году в Зеленограде приведут в порядок 20 домов по программе капитального ремонта жилого фонда", - говорится в сообщении. Уточняется, что будет восстановлен фасад и заменены инженерные системы. Также планируется расчистить и промыть фасад и декоративные элементы, обработать поверхности антигрибковым составом. Кроме того, заменят экраны лоджий, которые во многом определяют архитектурный облик здания.
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зеленоград, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Зеленоград, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Москва

Капремонт сделают в 20 домах Зеленограда в 2024 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРабочие проводят ремонт жилого дома
Рабочие проводят ремонт жилого дома - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В 2024 году в Зеленограде приведут в порядок 20 домов по программе капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2024 году в Зеленограде приведут в порядок 20 домов по программе капитального ремонта жилого фонда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что будет восстановлен фасад и заменены инженерные системы. Также планируется расчистить и промыть фасад и декоративные элементы, обработать поверхности антигрибковым составом. Кроме того, заменят экраны лоджий, которые во многом определяют архитектурный облик здания.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниЗеленоградГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыМосква
 
 
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