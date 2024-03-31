https://ria.ru/20240331/gratsiya-1936931442.html
Греческая партия обвинила правительство страны в предательстве Сербии
Греческая партия обвинила правительство страны в предательстве Сербии - РИА Новости, 31.03.2024
Греческая партия обвинила правительство страны в предательстве Сербии
Парламентская партия "Греческое решение" в соцсети Х обвинила правительство Греции в предательстве Сербии и двойных стандартах в отношении Косово и Украины. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T12:10
2024-03-31T12:10
2024-03-31T14:24
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АФИНЫ, 31 мар — РИА Новости. Парламентская партия "Греческое решение" в соцсети Х обвинила правительство Греции в предательстве Сербии и двойных стандартах в отношении Косово и Украины.В греческих СМИ и соцсетях раскритиковали позицию национальной делегации в политическом комитете ПАСЕ, но с осуждением выступила только одна парламентская партия из девяти — "Греческое решение". По ее мнению, предложение по Косово равносильно предательству Кипра, разделенного по национальному признаку. "Положительная рекомендация госпожи Бакоянни о вступлении псевдогосударства Косово в Совет Европы — это не только предательство по отношению к нашему другу и союзнику, единоверной Сербии. Это предательство по отношению к Греции и Кипру! Так называемые "защитники международного права", разглагольствующие об Украине, калечат Сербию в нарушение всех норм международного права", — говорится в заявлении партии. Партия пообещала всеми силами бороться с "ужасными действиями" правительства Мицотакиса."Безответственное правительство Мицотакиса укрепляет антигреческую ось Тирана — Приштина и нацистскую идею "Великой Албании", которая включает в себя греческие территории. Этим антинациональным действием "Новая демократия" открывает черный ход для псевдогосударства Аттилы и усиливает турецкую угрозу во Фракии", — подчеркнуло "Греческое решение". Лидер политсилы Кириакос Велопулос обвинил греческие партии в подчинении интересам США. По его словам, признание изменения границ Сербии касается и Кипра. "А на Украине мы выступаем за украинцев, чтобы границы не менялись, да?" — добавил политик.В Сербии также назвали это решение постыдным и скандальным, нарушающим все принципы, на которых основан Совет Европы, поскольку впервые предложен прием территории, которая не является членом ООН и не признана международным сообществом. Это решение ставит под угрозу и нарушает территориальную целостность и суверенитет Сербии, заявил глава МИД страны Ивица Дачич.
https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html
https://ria.ru/20240328/zasedanie-1936500944.html
https://ria.ru/20240328/kosovo-1936393164.html
https://ria.ru/20240217/kosovo-1927952585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, сербия, косово, кириакос мицотакис, алексис ципрас, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, оон, ивица дачич, кипр
В мире, Греция, Сербия, Косово, Кириакос Мицотакис, Алексис Ципрас, Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы, ООН, Ивица Дачич, Кипр
Греческая партия обвинила правительство страны в предательстве Сербии
Партия "Греческое решение" обвинила правительство страны в двойных стандартах