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Мужчина подорвался на суббоеприпасе в Горловке
Мужчина подорвался на суббоеприпасе в Горловке - РИА Новости, 31.03.2024
Мужчина подорвался на суббоеприпасе в Горловке
Сотрудник "Донбассгаза" подорвался на суббоеприпасе типа "Колокольчик" в поселке Широкая Балка, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T15:14
2024-03-31T15:14
2024-03-31T15:14
специальная военная операция на украине
горловка
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Сотрудник "Донбассгаза" подорвался на суббоеприпасе типа "Колокольчик" в поселке Широкая Балка, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Сотрудник Горловского УГГ "Донбассгаз" получил ранения, подорвавшись на суббоеприпасе ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) типа "колокольчик" в посёлке Широкая Балка", - написал он. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, иван приходько, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Мужчина подорвался на суббоеприпасе в Горловке
Мэр Горловки Приходько: сотрудник "Донбассгаза" подорвался на суббоеприпасе