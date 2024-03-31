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Мужчина подорвался на суббоеприпасе в Горловке

Мужчина подорвался на суббоеприпасе в Горловке - РИА Новости, 31.03.2024

Мужчина подорвался на суббоеприпасе в Горловке

Сотрудник "Донбассгаза" подорвался на суббоеприпасе типа "Колокольчик" в поселке Широкая Балка, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T15:14

2024-03-31T15:14

2024-03-31T15:14

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Сотрудник "Донбассгаза" подорвался на суббоеприпасе типа "Колокольчик" в поселке Широкая Балка, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Сотрудник Горловского УГГ "Донбассгаз" получил ранения, подорвавшись на суббоеприпасе ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) типа "колокольчик" в посёлке Широкая Балка", - написал он. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, иван приходько, происшествия, донецкая народная республика