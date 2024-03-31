В Германии заявили о неготовности противостоять киберугрозам
Глава BSI Платтнер: Германия сегодня не готова противостоять киберугрозам
Программист за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) Германии Клаудиа Платтнер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel заявила, что страна на текущий момент "не готова противостоять киберугрозам".
В интервью Платтнер отметила, что для предотвращения кибератак власти должны "действовать с первой секунды" и представлять общую картину ситуации.
"При необходимости нужно созвать кризисные группы и объединить возможности федерального правительства и властей федеральных земель. Ко всему этому мы сегодня не готовы, такая координация друг с другом не отработана", — сказала Платтнер в интервью изданию.
Глава ведомства также подчеркнула, что не должно быть необходимости звонить друг другу 16 раз, чтобы узнать, "что и в какой федеральной земле происходит".
"Нет... структур, которые гарантировали бы нашу способность координировать свои действия в условиях такого кризиса", — пояснила изданию Платтнер, заявив, что их "абсолютно необходимо" создать.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
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1 марта, 15:17