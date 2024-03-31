https://ria.ru/20240331/germaniya-1936969091.html

В Германии заявили о неготовности противостоять киберугрозам

В Германии заявили о неготовности противостоять киберугрозам - РИА Новости, 31.03.2024

В Германии заявили о неготовности противостоять киберугрозам

Глава Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) Германии Клаудиа Платтнер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel заявила, что страна на... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T17:46

2024-03-31T17:46

2024-03-31T17:46

германия

украина

россия

маргарита симоньян

дмитрий песков

мария захарова

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) Германии Клаудиа Платтнер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel заявила, что страна на текущий момент "не готова противостоять киберугрозам". В интервью Платтнер отметила, что для предотвращения кибератак власти должны "действовать с первой секунды" и представлять общую картину ситуации. "При необходимости нужно созвать кризисные группы и объединить возможности федерального правительства и властей федеральных земель. Ко всему этому мы сегодня не готовы, такая координация друг с другом не отработана", — сказала Платтнер в интервью изданию. Глава ведомства также подчеркнула, что не должно быть необходимости звонить друг другу 16 раз, чтобы узнать, "что и в какой федеральной земле происходит". "Нет... структур, которые гарантировали бы нашу способность координировать свои действия в условиях такого кризиса", — пояснила изданию Платтнер, заявив, что их "абсолютно необходимо" создать. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.

https://ria.ru/20240320/germaniya-1934508616.html

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, украина, россия, маргарита симоньян, дмитрий песков, мария захарова, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире