Рейтинг@Mail.ru
В Германии рассказали, когда начнут производить ракеты для ЗРК Patriot - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 31.03.2024 (обновлено: 13:48 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/germaniya-1936942174.html
В Германии рассказали, когда начнут производить ракеты для ЗРК Patriot
В Германии рассказали, когда начнут производить ракеты для ЗРК Patriot - РИА Новости, 31.03.2024
В Германии рассказали, когда начнут производить ракеты для ЗРК Patriot
Первые ракеты для ЗРК Patriot будут произведены на территории Германии в течение трех лет, заявил глава оружейной компании MBDA Томас Готтшильд в интервью... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:44
2024-03-31T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
космос - риа наука
украина
россия
германия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_31025d53abb0134ed462ab5acd29bcfc.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первые ракеты для ЗРК Patriot будут произведены на территории Германии в течение трех лет, заявил глава оружейной компании MBDA Томас Готтшильд в интервью изданию Augsburger Allgemeine. "MBDA получила контракт со своим американским партнером Raytheon через совместное предприятие на производство до 1 тысячи ракет, которые будут производиться в Шробенхаузене. Контракт рассчитан на десять лет. Мы можем инвестировать на этой основе", - сказал Готтшильд. "В настоящее время мы планируем построить завод по производству двигателей в Ашау. Первые ракеты Patriot мы поставим в течение трех лет", - добавил он. С начала боевых действий на Украине Германия поставила Киеву две имевшихся у нее системы Patriot, а также ракеты к ним. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240328/pvo-1936493804.html
https://ria.ru/20240326/kuleba-1935922693.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_9342da9f57fda4d297cb832b3feabe49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, украина, россия, германия, сергей лавров, нато, raytheon
Специальная военная операция на Украине, В мире, Космос - РИА Наука, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО, Raytheon
В Германии рассказали, когда начнут производить ракеты для ЗРК Patriot

MBDA намерена в течение трех лет произвести в ФРГ первые ракеты для ЗРК Patriot

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первые ракеты для ЗРК Patriot будут произведены на территории Германии в течение трех лет, заявил глава оружейной компании MBDA Томас Готтшильд в интервью изданию Augsburger Allgemeine.
"MBDA получила контракт со своим американским партнером Raytheon через совместное предприятие на производство до 1 тысячи ракет, которые будут производиться в Шробенхаузене. Контракт рассчитан на десять лет. Мы можем инвестировать на этой основе", - сказал Готтшильд.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Зеленский считает, что несколько Patriot защитят украинскую промышленность
28 марта, 22:00
"В настоящее время мы планируем построить завод по производству двигателей в Ашау. Первые ракеты Patriot мы поставим в течение трех лет", - добавил он.
С начала боевых действий на Украине Германия поставила Киеву две имевшихся у нее системы Patriot, а также ракеты к ним.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Кулеба потребовал у Запада "чертовы Patriot"
26 марта, 14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКосмос - РИА НаукаУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровНАТОRaytheon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала