В Германии рассказали, когда начнут производить ракеты для ЗРК Patriot
MBDA намерена в течение трех лет произвести в ФРГ первые ракеты для ЗРК Patriot
© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первые ракеты для ЗРК Patriot будут произведены на территории Германии в течение трех лет, заявил глава оружейной компании MBDA Томас Готтшильд в интервью изданию Augsburger Allgemeine.
"MBDA получила контракт со своим американским партнером Raytheon через совместное предприятие на производство до 1 тысячи ракет, которые будут производиться в Шробенхаузене. Контракт рассчитан на десять лет. Мы можем инвестировать на этой основе", - сказал Готтшильд.
"В настоящее время мы планируем построить завод по производству двигателей в Ашау. Первые ракеты Patriot мы поставим в течение трех лет", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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