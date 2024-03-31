https://ria.ru/20240331/germaniya-1936942174.html

В Германии рассказали, когда начнут производить ракеты для ЗРК Patriot

В Германии рассказали, когда начнут производить ракеты для ЗРК Patriot - РИА Новости, 31.03.2024

В Германии рассказали, когда начнут производить ракеты для ЗРК Patriot

Первые ракеты для ЗРК Patriot будут произведены на территории Германии в течение трех лет, заявил глава оружейной компании MBDA Томас Готтшильд в интервью... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T13:44

2024-03-31T13:44

2024-03-31T13:48

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первые ракеты для ЗРК Patriot будут произведены на территории Германии в течение трех лет, заявил глава оружейной компании MBDA Томас Готтшильд в интервью изданию Augsburger Allgemeine. "MBDA получила контракт со своим американским партнером Raytheon через совместное предприятие на производство до 1 тысячи ракет, которые будут производиться в Шробенхаузене. Контракт рассчитан на десять лет. Мы можем инвестировать на этой основе", - сказал Готтшильд. "В настоящее время мы планируем построить завод по производству двигателей в Ашау. Первые ракеты Patriot мы поставим в течение трех лет", - добавил он. С начала боевых действий на Украине Германия поставила Киеву две имевшихся у нее системы Patriot, а также ракеты к ним. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240328/pvo-1936493804.html

https://ria.ru/20240326/kuleba-1935922693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, космос - риа наука, украина, россия, германия, сергей лавров, нато, raytheon