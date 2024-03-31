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В Германии приостановили выпуск ракет Taurus - РИА Новости, 31.03.2024
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12:14 31.03.2024 (обновлено: 12:45 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/germaniya-1936931947.html
В Германии приостановили выпуск ракет Taurus
В Германии приостановили выпуск ракет Taurus - РИА Новости, 31.03.2024
В Германии приостановили выпуск ракет Taurus
Немецкая MBDA приостановила выпуск крылатых ракет Taurus, сообщил Spiegel со ссылкой на главу дочерней компании Томаса Готтшильда. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T12:14
2024-03-31T12:45
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Немецкая MBDA приостановила выпуск крылатых ракет Taurus, сообщил Spiegel со ссылкой на главу дочерней компании Томаса Готтшильда."Оборонная промышленность нуждается в базовой загрузке производства", — привел журнал его слова.Для создания крылатых ракет нужен госзаказ, которого давно не поступало, а производить впрок подобные боеприпасы запрещено, говорится в публикации.Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее исключил поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против передачи ВСУ Taurus, несмотря на давление со стороны оппозиции и некоторых членов правящей коалиции.В начале недели министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что каждый раз, комментируя вопрос о поставках Taurus, он получает "раздраженные замечания" от Берлина.Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на вопрос об утечке разговора высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту и возможности отправки на Украину Taurus заявил, что западные ракеты не меняют ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240319/sholts-1934270616.html
https://ria.ru/20240319/taurus-1934163465.html
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в мире, украина, германия, киев, олаф шольц, дмитрий кулеба, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Киев, Олаф Шольц, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Германии приостановили выпуск ракет Taurus

Spiegel: немецкая MBDA приостановила производство крылатых ракет Taurus

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Немецкая MBDA приостановила выпуск крылатых ракет Taurus, сообщил Spiegel со ссылкой на главу дочерней компании Томаса Готтшильда.
"Оборонная промышленность нуждается в базовой загрузке производства", — привел журнал его слова.
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Taurus KEPD 350/150 — немецко-шведская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов по высокозащищенным целям без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее исключил поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против передачи ВСУ Taurus, несмотря на давление со стороны оппозиции и некоторых членов правящей коалиции.
В начале недели министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что каждый раз, комментируя вопрос о поставках Taurus, он получает "раздраженные замечания" от Берлина.
Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на вопрос об утечке разговора высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту и возможности отправки на Украину Taurus заявил, что западные ракеты не меняют ситуацию на поле боя.
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