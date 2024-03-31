https://ria.ru/20240331/gaza-1936982845.html
Нетаньяху заявил об утверждении оперативных планов по наступлению в Рафахе
Нетаньяху заявил об утверждении оперативных планов по наступлению в Рафахе - РИА Новости, 31.03.2024
Нетаньяху заявил об утверждении оперативных планов по наступлению в Рафахе
Правительство Израиля утвердило оперативные планы по наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T19:46
2024-03-31T19:46
2024-03-31T22:47
рафах (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар — РИА Новости. Правительство Израиля утвердило оперативные планы по наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции."Мы утвердили оперативные планы Армии обороны Израиля по наступлению в Рафахе, это займет время, но это будет сделано. Мы войдем туда и ликвидируем батальоны ХАМАС <...> Без ликвидации батальонов ХАМАС нет победы", — сказал он.По словам политика, военные готовят планы эвакуации гражданского населения из этого района.Нетаньяху также опроверг предположение, что операция в Рафахе откладывается из-за давления со стороны США или священного для мусульман месяца Рамадан."Мы справимся с давлением извне", — подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20240331/konflikt-1915630213.html
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рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, хамас
Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Нетаньяху заявил об утверждении оперативных планов по наступлению в Рафахе
Нетаньяху заявил об утверждении оперативных планов наступления в Рафахе в Газе