https://ria.ru/20240331/gaza-1936982845.html

Нетаньяху заявил об утверждении оперативных планов по наступлению в Рафахе

Нетаньяху заявил об утверждении оперативных планов по наступлению в Рафахе - РИА Новости, 31.03.2024

Нетаньяху заявил об утверждении оперативных планов по наступлению в Рафахе

Правительство Израиля утвердило оперативные планы по наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T19:46

2024-03-31T19:46

2024-03-31T22:47

рафах (провинция)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар — РИА Новости. Правительство Израиля утвердило оперативные планы по наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции."Мы утвердили оперативные планы Армии обороны Израиля по наступлению в Рафахе, это займет время, но это будет сделано. Мы войдем туда и ликвидируем батальоны ХАМАС <...> Без ликвидации батальонов ХАМАС нет победы", — сказал он.По словам политика, военные готовят планы эвакуации гражданского населения из этого района.Нетаньяху также опроверг предположение, что операция в Рафахе откладывается из-за давления со стороны США или священного для мусульман месяца Рамадан."Мы справимся с давлением извне", — подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20240331/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

рафах (провинция)

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, хамас