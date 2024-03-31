Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области девушка распылила газ из баллончика в лицо курсанту - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 31.03.2024 (обновлено: 22:04 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/gaz-1936988437.html
В Нижегородской области девушка распылила газ из баллончика в лицо курсанту
В Нижегородской области девушка распылила газ из баллончика в лицо курсанту - РИА Новости, 31.03.2024
В Нижегородской области девушка распылила газ из баллончика в лицо курсанту
В городе Бор Нижегородской области 15-летняя девочка распылила газ из баллончика в лицо курсанту речного училища, сильно повредив ему глаз, говорится в... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T20:55
2024-03-31T22:04
происшествия
нижегородская область
бор
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
КАЗАНЬ, 31 мар — РИА Новости. В городе Бор Нижегородской области 15-летняя девочка распылила газ из баллончика в лицо курсанту речного училища, сильно повредив ему глаз, говорится в сообщении ГУ МВД России по региону."В дежурную часть ОМВД России по городу Бор 30 марта поступило сообщение о нанесении несовершеннолетней телесных повреждений молодому человеку в форме курсанта речного училища. В кратчайшие сроки личность девочки, совершившей противоправное деяние, установлена. Ей оказалась 15-летняя воспитанница социально-реабилитационного центра, которая состоит на профилактическом учете", — уточняется в заявлении ведомства.Сотрудники полиции выяснили, что 30 марта на территории Мухинского озера между 15-летней девочкой и 18-летним молодым человеком произошел словесный конфликт. По предварительной информации, впоследствии несовершеннолетняя нанесла своему оппоненту удар кулаком в лицо и распылила ему в глаза содержимое аэрозольного баллончика.В результате инцидента молодого человека доставили в больницу, где поставили диагноз "ожог роговицы".Кроме того, уточняется, что злоумышленница приехала в Бор на каникулы к матери. C воспитанницей социально-реабилитационного центра сотрудники полиции провели профилактическую беседу.Силовики продолжают проверку.
https://ria.ru/20240223/napadenie-1929137385.html
https://ria.ru/20240320/shkola-1934475743.html
https://ria.ru/20240327/izbienie-1936185963.html
нижегородская область
бор
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, бор, россия
Происшествия, Нижегородская область, Бор, Россия
В Нижегородской области девушка распылила газ из баллончика в лицо курсанту

МВД: в Нижегородской области девушка распылила газ из баллончика в лицо курсанту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 31 мар — РИА Новости. В городе Бор Нижегородской области 15-летняя девочка распылила газ из баллончика в лицо курсанту речного училища, сильно повредив ему глаз, говорится в сообщении ГУ МВД России по региону.
"В дежурную часть ОМВД России по городу Бор 30 марта поступило сообщение о нанесении несовершеннолетней телесных повреждений молодому человеку в форме курсанта речного училища. В кратчайшие сроки личность девочки, совершившей противоправное деяние, установлена. Ей оказалась 15-летняя воспитанница социально-реабилитационного центра, которая состоит на профилактическом учете", — уточняется в заявлении ведомства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
В Москве женщина напала на двух пассажиров электрички
23 февраля, 12:36
Сотрудники полиции выяснили, что 30 марта на территории Мухинского озера между 15-летней девочкой и 18-летним молодым человеком произошел словесный конфликт. По предварительной информации, впоследствии несовершеннолетняя нанесла своему оппоненту удар кулаком в лицо и распылила ему в глаза содержимое аэрозольного баллончика.
В результате инцидента молодого человека доставили в больницу, где поставили диагноз "ожог роговицы".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В Иркутской области распылили газ в школе
20 марта, 14:39
Кроме того, уточняется, что злоумышленница приехала в Бор на каникулы к матери. C воспитанницей социально-реабилитационного центра сотрудники полиции провели профилактическую беседу.
Силовики продолжают проверку.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Жители Кубани напали на полицейского за вопрос, зачем они роются в мусорке
27 марта, 15:42
 
ПроисшествияНижегородская областьБорРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала