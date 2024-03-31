https://ria.ru/20240331/gaz-1936988437.html

В Нижегородской области девушка распылила газ из баллончика в лицо курсанту

В Нижегородской области девушка распылила газ из баллончика в лицо курсанту - РИА Новости, 31.03.2024

В Нижегородской области девушка распылила газ из баллончика в лицо курсанту

В городе Бор Нижегородской области 15-летняя девочка распылила газ из баллончика в лицо курсанту речного училища, сильно повредив ему глаз, говорится в... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T20:55

2024-03-31T20:55

2024-03-31T22:04

происшествия

нижегородская область

бор

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

КАЗАНЬ, 31 мар — РИА Новости. В городе Бор Нижегородской области 15-летняя девочка распылила газ из баллончика в лицо курсанту речного училища, сильно повредив ему глаз, говорится в сообщении ГУ МВД России по региону."В дежурную часть ОМВД России по городу Бор 30 марта поступило сообщение о нанесении несовершеннолетней телесных повреждений молодому человеку в форме курсанта речного училища. В кратчайшие сроки личность девочки, совершившей противоправное деяние, установлена. Ей оказалась 15-летняя воспитанница социально-реабилитационного центра, которая состоит на профилактическом учете", — уточняется в заявлении ведомства.Сотрудники полиции выяснили, что 30 марта на территории Мухинского озера между 15-летней девочкой и 18-летним молодым человеком произошел словесный конфликт. По предварительной информации, впоследствии несовершеннолетняя нанесла своему оппоненту удар кулаком в лицо и распылила ему в глаза содержимое аэрозольного баллончика.В результате инцидента молодого человека доставили в больницу, где поставили диагноз "ожог роговицы".Кроме того, уточняется, что злоумышленница приехала в Бор на каникулы к матери. C воспитанницей социально-реабилитационного центра сотрудники полиции провели профилактическую беседу.Силовики продолжают проверку.

https://ria.ru/20240223/napadenie-1929137385.html

https://ria.ru/20240320/shkola-1934475743.html

https://ria.ru/20240327/izbienie-1936185963.html

нижегородская область

бор

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, бор, россия