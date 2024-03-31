СМИ: французские фермеры заявили, что конфликт на Украине уничтожает их
NYT: санкции из-за конфликта на Украине вместо РФ уничтожают фермеров во Франции
© AP Photo / Matthieu MirvilleПротестующие фермеры во Франции
© AP Photo / Matthieu Mirville
Протестующие фермеры во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Французские фермеры считают, что конфликт на Украине уничтожает их, пишет газета New York Times.
"В начале войны, в 2022 году, наш министр экономики (Брюно Ле Мэр. — Прим. ред.) сказал, что мы собираемся уничтожить Россию экономически. Что ж, именно война России на Украине уничтожает нас", — заявил владелец фермы Фабрис Моннери.
Председатель ведущего профсоюза фермеров Франции FNSEA Арно Руссо сказал изданию, что нет смысла говорить о методах ведения сельского хозяйства, которые помогают сохранить окружающую среду, если фермеры не могут зарабатывать на жизнь.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь ранее объявил, что к лету представят новый законопроект о гарантиях справедливого ценообразования на сельхозпродукцию. До этого власти также пообещали усилить контроль за соблюдением закона Egalim, который обязывает дистрибьюторов предлагать справедливую цену на фермерскую продукцию.
Протестующие в Париже фермеры забросали полицию яйцами
24 февраля, 11:31
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Они блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Протестующие забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.