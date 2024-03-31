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СМИ: французские фермеры заявили, что конфликт на Украине уничтожает их - РИА Новости, 31.03.2024
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11:58 31.03.2024 (обновлено: 12:48 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/frantsiya-1936930497.html
СМИ: французские фермеры заявили, что конфликт на Украине уничтожает их
СМИ: французские фермеры заявили, что конфликт на Украине уничтожает их - РИА Новости, 31.03.2024
СМИ: французские фермеры заявили, что конфликт на Украине уничтожает их
Французские фермеры считают, что конфликт на Украине уничтожает их, пишет газета New York Times. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T11:58
2024-03-31T12:48
в мире
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Французские фермеры считают, что конфликт на Украине уничтожает их, пишет газета New York Times."В начале войны, в 2022 году, наш министр экономики (Брюно Ле Мэр. — Прим. ред.) сказал, что мы собираемся уничтожить Россию экономически. Что ж, именно война России на Украине уничтожает нас", — заявил владелец фермы Фабрис Моннери.Председатель ведущего профсоюза фермеров Франции FNSEA Арно Руссо сказал изданию, что нет смысла говорить о методах ведения сельского хозяйства, которые помогают сохранить окружающую среду, если фермеры не могут зарабатывать на жизнь. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь ранее объявил, что к лету представят новый законопроект о гарантиях справедливого ценообразования на сельхозпродукцию. До этого власти также пообещали усилить контроль за соблюдением закона Egalim, который обязывает дистрибьюторов предлагать справедливую цену на фермерскую продукцию.Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Они блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Протестующие забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html
https://ria.ru/20240224/fermery-1929257205.html
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в мире, франция, украина, брюно ле мэр, габриэль атталь, россия
В мире, Франция, Украина, Брюно Ле Мэр, Габриэль Атталь, Россия
СМИ: французские фермеры заявили, что конфликт на Украине уничтожает их

NYT: санкции из-за конфликта на Украине вместо РФ уничтожают фермеров во Франции

© AP Photo / Matthieu MirvilleПротестующие фермеры во Франции
Протестующие фермеры во Франции - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Matthieu Mirville
Протестующие фермеры во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Французские фермеры считают, что конфликт на Украине уничтожает их, пишет газета New York Times.
"В начале войны, в 2022 году, наш министр экономики (Брюно Ле Мэр. — Прим. ред.) сказал, что мы собираемся уничтожить Россию экономически. Что ж, именно война России на Украине уничтожает нас", — заявил владелец фермы Фабрис Моннери.
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Председатель ведущего профсоюза фермеров Франции FNSEA Арно Руссо сказал изданию, что нет смысла говорить о методах ведения сельского хозяйства, которые помогают сохранить окружающую среду, если фермеры не могут зарабатывать на жизнь.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь ранее объявил, что к лету представят новый законопроект о гарантиях справедливого ценообразования на сельхозпродукцию. До этого власти также пообещали усилить контроль за соблюдением закона Egalim, который обязывает дистрибьюторов предлагать справедливую цену на фермерскую продукцию.
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24 февраля, 11:31
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Они блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Протестующие забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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