https://ria.ru/20240331/frantsiya-1936930497.html

СМИ: французские фермеры заявили, что конфликт на Украине уничтожает их

СМИ: французские фермеры заявили, что конфликт на Украине уничтожает их - РИА Новости, 31.03.2024

СМИ: французские фермеры заявили, что конфликт на Украине уничтожает их

Французские фермеры считают, что конфликт на Украине уничтожает их, пишет газета New York Times. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T11:58

2024-03-31T11:58

2024-03-31T12:48

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Французские фермеры считают, что конфликт на Украине уничтожает их, пишет газета New York Times."В начале войны, в 2022 году, наш министр экономики (Брюно Ле Мэр. — Прим. ред.) сказал, что мы собираемся уничтожить Россию экономически. Что ж, именно война России на Украине уничтожает нас", — заявил владелец фермы Фабрис Моннери.Председатель ведущего профсоюза фермеров Франции FNSEA Арно Руссо сказал изданию, что нет смысла говорить о методах ведения сельского хозяйства, которые помогают сохранить окружающую среду, если фермеры не могут зарабатывать на жизнь. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь ранее объявил, что к лету представят новый законопроект о гарантиях справедливого ценообразования на сельхозпродукцию. До этого власти также пообещали усилить контроль за соблюдением закона Egalim, который обязывает дистрибьюторов предлагать справедливую цену на фермерскую продукцию.Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Они блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Протестующие забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html

https://ria.ru/20240224/fermery-1929257205.html

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, украина, брюно ле мэр, габриэль атталь, россия