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В парламенте Франции заявили, что в вопросе помощи Киеву "возможно все" - РИА Новости, 31.03.2024
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03:45 31.03.2024 (обновлено: 04:52 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/frantsiya-1936896287.html
В парламенте Франции заявили, что в вопросе помощи Киеву "возможно все"
В парламенте Франции заявили, что в вопросе помощи Киеву "возможно все" - РИА Новости, 31.03.2024
В парламенте Франции заявили, что в вопросе помощи Киеву "возможно все"
Председатель Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции Яэль Брон-Пиве заявила, что в вопросах поддержки республикой Украины "возможно всё",... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T03:45
2024-03-31T04:52
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председатель Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции Яэль Брон-Пиве заявила, что в вопросах поддержки республикой Украины "возможно всё", комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. "В своём заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы, ничего не исключено, всё остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно понятна", - приводит слова Брон-Пиве украинский телеканал "Мы Украина" в своём Telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240228/makron-1929904491.html
https://ria.ru/20240330/pushkov-1936850196.html
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
В парламенте Франции заявили, что в вопросе помощи Киеву "возможно все"

Глава Нацсобрания Франции заявила, что в контексте помощи Украине "возможно все"

© AP Photo / Alexandru DobreФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Alexandru Dobre
Французские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председатель Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции Яэль Брон-Пиве заявила, что в вопросах поддержки республикой Украины "возможно всё", комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.
"В своём заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы, ничего не исключено, всё остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно понятна", - приводит слова Брон-Пиве украинский телеканал "Мы Украина" в своём Telegram-канале.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Володин прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину
28 февраля, 08:11
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
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Вчера, 17:38
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
СМИ рассказали о реакции союзников на предложение Макрона по Украине
4 марта, 11:33
 
В миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОЕвросоюз
 
 
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