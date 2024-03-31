https://ria.ru/20240331/film-1936857038.html

Хипстеры под обстрелом

Хипстеры под обстрелом - РИА Новости, 31.03.2024

Хипстеры под обстрелом

Честное искусство, словно снайперская пуля, поражает прямо в сердце. Правда эмоций, точность формы и современная реальность дополняют и усиливают друг друга... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T08:00

2024-03-31T08:00

2024-03-31T08:01

специальная военная операция на украине

аналитика

донбасс

россия

александр проханов

антон шагин

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Честное искусство, словно снайперская пуля, поражает прямо в сердце. Правда эмоций, точность формы и современная реальность дополняют и усиливают друг друга. Так один фильм за полтора часа экранного времени сможет рассказать про историю Донбасса, про истоки СВО, про внутренний цивилизационный конфликт России гораздо больше, чем целый учебник истории.Речь идет о картине Ильи Казанкова "Позывной Пассажир". Она снята по мотивам романа Александра Проханова "Убийство городов" и производит просто оглушительное впечатление.Честное кино о войне и так снимать трудно: режиссерам обычно хочется все приукрасить. Воплотить на экране противостояние в Донбассе кажется вообще недостижимым — настолько оно бьет по всем болевым точкам зрителя. Но тут авторы добились практически невозможного. Они погрузили нас в реальность современной войны, вырвав из обыденной городской рутины.Совершенно сюрреалистичное впечатление производит этот фильм в шикарном кинозале торгового центра: вокруг сияющие витрины, в буфете предлагают шампанское, а к нему — экзотические веганские закуски. А на экране льется кровь наших людей, взрывы затмевают наше солнце.Герой фильма — молодой писатель, типичный хипстер с московских Патриков — попадает в Донбасс в 2015 году, чтобы найти там брата. Война его не интересует, он ничего про нее не знает. Он бродит по грязи в своих модных белых кедах и выглядит совершенно не от мира сего, недаром в отряде ополченцев ему дают позывной Пассажир. Антон Шагин отыгрывает все это предельно узнаваемо — такое впечатление, что его персонаж шагнул на экран прямо из нашего шикарного кинотеатра.Но мало-помалу столичный писатель знакомится с бытом войны и видит, как зверствуют украинские нацисты. Для них дети, женщины, старики, живущие в полуразрушенном селе, — это "сепары", которых можно и нужно уничтожать. И как-то незаметно для себя наш хипстер подтягивается, осваивает АК и понимает, что кроме него и его товарищей защитить этих женщин и детей просто некому.Никакой дидактичности в картине нет. Это цельная и страшная трагедия, разворачивающаяся перед нами стремительно и неумолимо. Единственная формальная претензия к "Пассажиру" — кажется, что авторы так стремились к динамичности, что пожертвовали целыми сюжетными линиями. На самом деле, будь фильм длиннее на полчаса, он все равно смотрелся бы на одном дыхании.Дело в том, что все персонажи здесь живые, это прекрасно проработанные характеры. Обидно, что мы не успеваем узнать истории Музыканта, Серба или Братьев, которые на самом деле не братья. Что уж говорить про командиров — русского и украинского.Я смотрела "Позывной Пассажир" в пятницу вечером. Зрители, нагулявшиеся по мегамоллу, не забывшие взять на входе попкорн и шампанское, сидели все полтора часа в мертвой тишине. Не шуршали пакеты с покупками, был забыт попкорн. Казалось, люди просто не дышали, забыв обо всем, потерявшись в руинах Донбасса. На выходе многие плакали.А теперь о грустном. Зрителей в большом кинозале набралось едва ли с дюжину. Все московские кинотеатры дают фильму не больше одного сеанса. В кинотеатрах в центре столицы "Пассажир" идет вообще только утром или днем.Странная ирония: билет на этот фильм можно купить по программе "Пушкинская карта", его действительно необходимо посмотреть молодежи и подросткам, но в кино он идет именно в то время, когда ребята сидят на уроках и лекциях. Одна надежда, может, толковые учителя поведут на "Пассажира" целые классы — это насущно необходимо их ученикам.Нечего говорить, что "прогрессивная" пресса об этом фильме оглушительно молчит. Там продолжают облизывать импортные киноновинки. Отечественный фильм, да еще и на актуальную тему, да еще и хороший — нет, такое там не любят. Это, мол, для "ватников", "зетников", как там еще называют нормальных людей...Так нам навязывают совершенно ложную картину мира, в которой все прогрессивное и передовое намертво связано с западной повесточкой. А все, что по-настоящему суверенно в нашем искусстве, — это так называемая Z-культура, это "для зетников".Либералы со страхом огораживаются в своих уютных СМИ и бложиках: а вот мы тут у себя будем про трансквиров и Венецианскую биеннале, а вы, ватники, плохие и непрогрессивные, не лезьте в нашу песочницу. Писателя Проханова, в частности, там боятся до судорог — действительно, что ты поделаешь с истинным талантом, который никогда не боялся сметь свое суждение иметь? Оригинальность — это же так страшно. Истинный "либерал" обязан ходить строем, есть соевое мясо и выкликать кричалки о любви к трансгендерам.Отсюда и бойкот "Позывного" со стороны многих СМИ. Зато у него прекрасное сарафанное радио — люди пишут отзывы, говорят о фильме, обсуждают его в соцсетях.Дело в том, что естественный рост народного самосознания и вдохновения остановить невозможно. В итоге наши "прогрессоры" так и останутся в своих песочницах со своими импортными побрякушками, а российское искусство откроет новые горизонты и станет образцом для подражания во всем мире. Собственно, процесс уже пошел. "Позывной Пассажир" наглядное тому доказательство.

https://ria.ru/20240326/film-1935797871.html

https://ria.ru/20240310/kino-1932013328.html

https://ria.ru/20240313/film-1932763118.html

https://ria.ru/20240329/pomosch-1936367697.html

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аналитика, донбасс, россия, александр проханов, антон шагин