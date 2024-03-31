https://ria.ru/20240331/elkadi-1934970174.html

Амр Элькади: Египет не будет увеличивать налог на выезд для туристов

Амр Элькади: Египет не будет увеличивать налог на выезд для туристов - РИА Новости, 31.03.2024

Амр Элькади: Египет не будет увеличивать налог на выезд для туристов

Несмотря на продолжающийся конфликт в секторе Газа, Египет смог обеспечить безопасность своих курортов и продолжает привлекать большое количество туристов из... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T10:00

2024-03-31T10:00

2024-03-31T10:00

интервью

египет

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Несмотря на продолжающийся конфликт в секторе Газа, Египет смог обеспечить безопасность своих курортов и продолжает привлекать большое количество туристов из разных стран, заявил РИА Новости глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади. В интервью корреспонденту Кристине Татарниковой он рассказал о строительстве нового туристического комплекса в пригороде Каира и планах республики увеличить количество рейсов из Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и других российских городов.— В интернете есть много информации о популярных курортах Египта, могли бы вы порекомендовать новые, уникальные маршруты для туристов?— Конечно. Египет небольшая страна, но в ней есть много всего. Всего в часе езды от Каира есть красивый оазис Эль-Файюм с дюнами из песка. Мы изобрели так называемый песчаный серфинг. Вместо льда мы катаемся на песке. В этом очень красивом и зеленом оазисе есть красивые озера и пустыня. Вы как будто погружаетесь в другой мир.Если вы отдыхаете в Шарм-эш-Шейхе, в трех часах езды от города находится гора Святой Екатерины. Это место, где Моисей получил десять заповедей. Там находится одна из самых древних обителей — греческий монастырь Святой Екатерины.— Многие туристы сегодня опасаются покупать туры в Египет из-за конфликта в секторе Газа. Есть ли ограничения по посещению отдельных провинций вашей страны? Насколько безопасно посещать Синайский полуостров, Шарм-эш-Шейх?— Очень безопасно, все защищено. Каждую неделю Шарм-эш-Шейх посещают шестьдесят тысяч туристов со всего мира. Только из России с января по февраль к нам приехали сто пятьдесят тысяч человек.— Ожидаете ли вы еще большего увеличения турпотока из России в Египет в этом году?— Да, мы работаем над увеличением числа туристов. В прошлом году в Египет приехало около 1,4 миллиона россиян. Мы, конечно, стремимся увеличить этот показатель, и мы можем это сделать. Думаю, мы сможем принимать около 2,5 миллиона россиян каждый год.Россияне любят Египет за солнечную погоду, пляжи, возможность отдохнуть всей семьей с детьми. Благодаря соотношению цены и качества отдых в Египте доступен для каждого. Поэтому Египет продолжает оставаться привлекательным направлением для туристов из России, особенно в зимнее время. Много россиян работает в Египте, многие египтяне говорят по-русски. Так что языкового барьера нет.— Как пишет Daily News Egypt, власти Египта намерены увеличить турпоток в страну к 2028 году до 30 миллионов с ежегодным приростом на 25-30%. Насколько реально обеспечить прирост за столь короткий срок? Намерен ли Египет достигнуть этого показателя за счет увеличения турпотока из стран БРИКС?— Это очень сложная задача. В прошлом году рост составил 27%. В этом году мы ожидаем 20%, но из-за войны в Газе показатель может быть около 15%. Несмотря на трудности, мы стремимся приложить к этому все наши усилия.Во-первых, перед нами стоит задача увеличить количество номеров. Вторая задача — увеличить количество рейсов между Египтом и другими странами, прежде всего европейскими. Мы работаем над этим: Egypt Air получит 25 новых самолетов, начиная с середины этого года и далее. Это увеличит наши возможности. Так что, я думаю, мы сможем это сделать, потому что число туристов все еще очень невелико для такой страны, как Египет.— Министр туризма Египта ранее также говорил, что в стране наблюдается нехватка гостиничных номеров. Как Египет планирует решить эту проблему?— Правительство Египта недавно подписало новую программу для инвесторов, чтобы они строили новые отели быстрее. Правительство будет выплачивать почти 50% от банковской процентной ставки. Обычно инвестор обращается в банк за кредитом на строительство отеля. Допустим, банк будет взимать 20% годовых по кредиту. Если вы построите отель за два года, правительство вернет вам 10%. Это снизит процентную ставку и привлечет инвесторов.Во-вторых, египетское правительство переехало из Каира в новую административную столицу. Старинные здания, дворцы и другие места сейчас пустуют. Мы приняли решение преобразовать их в исторические отели. Такое решение позволит увеличить номерной фонд в историческом центре Каира в ближайшее время. Мы приняли решение передать эти здания частному сектору, а также сделать "отели — памятники архитектуры". Таким образом мы пытаемся стимулировать инвесторов приезжать, строить, реконструировать и даже снимать в аренду новые отели.— Сколько инвесторов уже подали заявки на участие в программе?— Мы только что подписали эту программу и видим интерес к ней везде, куда бы мы ни приезжали. Мы уже были в Испании и Германии, говорили с местными инвесторами, и они изучают ситуацию.— Отмечаете ли вы интерес российских предпринимателей к инвестициям в туристический и развлекательный сектора Египта? Планируется ли в ближайшее время открытие новых туристических комплексов с участием инвесторов из России и других стран?— Я надеюсь на участие россиян. Безусловно, у нас очень крепкие отношения с Россией на протяжении последних десятилетий, тесные связи между правительствами и президентами двух стран. Мы надеемся, что российские инвесторы смогут приехать в Египет и изучить все возможности.Грандиозный новый проект будет реализован в Средиземном море совместно с компаниями из Абу-Даби. Стартовый капитал: $25 миллиардов. Через четыре года он сможет побороться с другими курортами Средиземноморья, это будет что-то невероятное.— Обсуждает ли Каир с Москвой вопрос увеличения количества рейсов из России в Египет? Могут ли они быть запущены из большего количества российских городов?— Да, мы ведем переговоры не только с EgyptAir, но и с другими авиалиниями, включая российские и турецкие авиакомпании, а также любыми другими, которые могут помочь в увеличении пассажиропотока между Россией и Египтом. Если мы увеличим количество рейсов, особенно с разными российскими городами, число туристов увеличится примерно на 2,5-3 миллиона в год.— О каких городах идет речь?— Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Столько городов, сколько получится. Это зависит только от того, какие самолеты будут доступны. Нам нужны вместительные самолеты, у нас их не так много. Но мы работаем над тем, чтобы увеличить пропускную способность воздушного сообщения между Египтом и Россией.— Может ли Каир стать логистическим хабом для российских туристов, желающих посетить африканские страны? Рассматриваете ли вы возможность увеличения транзитных рейсов для россиян? Такая идея может воплотиться в жизнь?— Конечно, но это зависит от авиакомпаний, не от нас. Речь идет о транзитном туризме и для этого требуются логистические преобразования в самих аэропортах. Так, например, аэропорт Каира должен быть в состоянии принять множество пассажиров, которые не прибывают в Каир, а просто проезжают транзитом, что не так-то просто. Это не входит в нашу ответственность, но это было бы отличной идеей для аэропортов и авиакомпаний.— Несколько месяцев назад в интернете появились сообщения о том, что у российских туристов в Египте из-за западных санкций возникают проблемы с оплатой отдыха, гостиниц и экскурсий. Решены ли они? Смогут ли россияне в ближайшее время пользоваться картами "Мир" в Египте?— Египетские и российские банки ведут переговоры об использовании карт "Мир" и стараются решить эту проблему. При этом многие российские туристы приезжают в Египет через туроператоров, так что они платят им напрямую в рублях. Так что проблем быть не должно. Если они захотят, например, совершить поездку в Луксор, они также могут заплатить туроператору.На самом деле проблем нет. Возможно, это был единичный случай. Бывают ситуации, когда несколько туристов приходят в музей и у них с собой только карта российского банка, а поменять деньги возможности нет.— Ранее СМИ писали о намерении Каира увеличить сбор с туристов за выезд из страны и налог на товары, приобретаемые в duty free, можете ли вы подтвердить эту информацию? Также СМИ писали о налоге на развлечения для отдыхающих, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.— Да, было предложение увеличить налоги на выезд из Египта для туристов, но мы решили отложить такое решение. Так что сейчас это не произойдет. Про duty free также шла речь, но я не в курсе.По поводу налога на развлечения для отдыхающих — нет, это неправда. Только НДС, как и везде.— Прошлым летом на россиянина напала акула. Сегодня пляжи Египта полностью безопасны для туристов? Установлены ли защитные сетки от морских хищников на популярных курортах?— Неважно, какой национальности он был, это был человек, который потерял свою жизнь, и это очень грустно. Однако стоит отметить, что такое происходит очень редко. Особенно если вы сравните количество инцидентов с нападением акул в Красном море с аналогичными случаями в других регионах, включая Тихий океан, Австралию.Крайне редко акулы намеренно охотятся и убивают людей. Обычно акулы не нападают на людей, потому что человек не находится в их пищевой цепочке. Такое в Египте случается примерно раз в каждые два-три года. Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы свести к минимуму все риски. Мы пытаемся объяснить людям, что нельзя заплывать в определенные районы, где обитают акулы. Море их дом, где мы чужие. Когда мы находимся в море, нам надо проявлять уважение ко всем морским жителям.Что касается защитных сеток, на данный момент ведется широкая дискуссия между специалистами по охране окружающей среды. Если вы устанавливаете такие сети, то изменяете всю морскую экосистему. Да, морская сетка может помочь человеку чувствовать себя в безопасности, но она может привести к вымиранию многих видов морских существ. Прежде всего из-за этого умирают разные виды рыб. Мы устанавливаем такие сети только на пляжах при отелях, но не в открытой воде, так как это влияет на окружающую среду.— Новости о возможном отказе турецких отелей от системы "все включено" (all-inclusive) ранее вызвали широкую дискуссию у пользователей соцсетей. Рассматривают ли такой вариант отели Египта?— Я так не думаю. Формат "все включено" отлично подходит для семей с детьми, которым нравится сидеть у бассейна, пользоваться шведским столом в любое время. Решение остается за отелями, и они продолжают использовать систему "все включено", но с небольшими изменениями. Вместо шведского стола есть еще и опция посещения ресторанов a la carte, когда ты выбираешь блюдо из меню. Так что ты можешь как посетить шведский стол, так и выбрать в отеле ресторан, например итальянский, китайский, за который ты также не будешь доплачивать.Такой подход позволяет сократить количество пищевых отходов и решить главную проблему шведского стола. В арабском языке мы называем это "харам". Плохо для всего человечества, когда одни люди страдают и умирают от голода, а другие выбрасывают еду.— Все-таки формат "все включено" и пляжный отдых — более классический вариант туризма. Отмечаете ли вы интерес путешественников к новым видам отдыха?— После пандемии COVID-19 люди, особенно молодое поколение, стали понимать, что хотят изучать что-то новое. Они отправляются в пустыни, к оазисам, на археологические раскопки, выбирают культурный туризм. Они хотят посетить города, чтобы исследовать местную культуру, познакомиться с людьми, завести друзей, попробовать местную кухню, послушать национальную музыку, прикоснуться к искусству и так далее.Так, раньше туристы из России посещали только Шарм-эш-Шейх и Хургаду, а теперь мы видим их и в Луксоре, и в Каире. Люди начинают думать: раньше я посещал только пляжи, а теперь продлю свою поездку на пару дней, чтобы изучить что-то новое. Такой тренд растет. Но конечно, и классические виды туризма, пляжный отдых по-прежнему продолжают привлекать большое количество туристов.— В прошлом году пирамиду Хеопса в пригороде Каира закрыли на реставрацию. Повлияет ли этот процесс на возможность посетить археологический комплекс пирамид Гизы в целом? Когда туристы смогут вновь увидеть пирамиду Хеопса?— Нет, это обычный процесс технического обслуживания, такое происходит время от времени. Потому что когда вы посещаете пирамиду, дышите, на стенах появляются бактерии. Нам нужно закрыть ее, чтобы очистить от бактерий, после чего она вскоре вновь будет доступна для всех. Это происходит по аналогии с отельными комплексами, где некоторые комнаты периодически закрывают на обслуживание.— Египет в скором времени объявит о проекте по развитию района пирамид Гизы, передают СМИ. Что будет включать в себя этот туристический комплекс? Будут ли построены новые гостиницы, места для отдыха и развлечений?— Полтора года назад мы открыли новый международный аэропорт Сфинкс всего в 20 минутах езды от пирамид. В 10 минутах ходьбы от пирамид Гизы находится Большой Египетский музей. Если вы находитесь в музее, то можете увидеть пирамиды. Между этими двумя локациями есть мост, соединяющий их.Работа над Большим Египетским музеем почти завершена. Мы хотим организовать торжественное открытие музея, которое планируют посетить многие международные гости и главы государств. Остается единственная трудность — согласовать подходящую для каждого дату. Надеюсь, что в этом году мы сможем его открыть.Итак, у нас есть аэропорт, музей, пирамиды, а к югу от них — другие не менее знаменитые районы, например Саккара. В этом месте была построена первая пирамида, там все начиналось. Мы развиваем близлежащую территорию: новые отели, дороги, рестораны, ночные клубы. Западный Каир станет нашей туристической столицей. Это будет грандиозный проект.— Доступно ли для россиян, в том числе для студентов из России, льготное или бесплатное посещение музеев и культурных объектов Египта? Такие меры сейчас обсуждаются на межправительственном уровне?— У всех студентов независимо от национальности есть скидка 50%. Я бы хотел, чтобы все желающие могли пройти бесплатно, но, если мы сделаем бесплатный вход для россиян, другие страны тоже захотят такие льготы. Мы не можем этого сделать, потому что деньги с продажи билетов направляются на оплату реставрационных работ и другие нужды.— Благодарю вас за интересную беседу. Расскажите, какое впечатление на вас произвела Москва? Может ли Россия стать популярным туристическим направлением для египтян?— Я второй раз в Москве и очень впечатлен. Москва — очень современный город. Центр города очень оживленный, здесь есть все: музыканты, магазины, бары, исторические памятники, парки. Я искренне верю, что России есть что предложить. Россия — нация с великой историей, здесь красивые пейзажи, горы, леса, реки и озера. Россияне должны чаще приезжать в Египет и рассказывать о своей стране. Египтяне очень уважают россиян, вашу страну. Так что я не вижу в этом проблем, просто кто-то должен приехать в Египет и сказать нам через СМИ, соцсети, блогеров: приезжайте!

https://ria.ru/20240311/egipet-1932335708.html

https://ria.ru/20240317/kurorty-1933590625.html

https://ria.ru/20240214/egipet-1927348192.html

https://ria.ru/20240321/pozdravlenie-1934781601.html

https://ria.ru/20230914/egipet-1896356760.html

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египет

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, египет