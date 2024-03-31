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На краю пропасти. Германия получила неожиданный "удар", пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2024
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15:50 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/ekonomika-1936955479.html
На краю пропасти. Германия получила неожиданный "удар", пишут СМИ
На краю пропасти. Германия получила неожиданный "удар", пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2024
На краю пропасти. Германия получила неожиданный "удар", пишут СМИ
Российская спецоперация на Украине и последовавшие за ней антироссийские санкции поставили на край пропасти экономику Германии…" — говорится в публикации. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T15:50
2024-03-31T15:50
в мире
германия
украина
евросоюз
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Экономика Германии находится в плохом состоянии, а вместе с ней и положение всего Евросоюза, пишет немецкий журналист Вольфганг Мюнхау для издания El País. "Российская спецоперация на Украине и последовавшие за ней антироссийские санкции поставили на край пропасти экономику Германии…" — говорится в публикации. В статье отмечается, что этому способствовал промышленный спад в ФРГ, окончательный же ущерб был нанесен конфликтом на Украине. Вместе с тем, немецкий кризис всегда перерастает в европейский, считает автор материала. "Соседи Германии в Центральной и Восточной Европе в значительной степени интегрированы в немецкие цепочки поставок. Европейский союз также зависит от взносов страны в бюджет сообщества и от ее государственных облигаций в качестве поддержки еврозоны", — указал он. Ранее президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что Германия, вероятно, потеряла из-за конфликта на Украине более 200 миллиардов евро, прежде всего, из-за роста цен на электроэнергию. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20240331/rossiya-1936935398.html
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7 495 645-6601
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в мире, германия, украина, евросоюз
В мире, Германия, Украина, Евросоюз
На краю пропасти. Германия получила неожиданный "удар", пишут СМИ

El País: экономика Германии и ЕС на краю пропасти из-за санкций и Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Экономика Германии находится в плохом состоянии, а вместе с ней и положение всего Евросоюза, пишет немецкий журналист Вольфганг Мюнхау для издания El País.

"Российская спецоперация на Украине и последовавшие за ней антироссийские санкции поставили на край пропасти экономику Германии…" — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что этому способствовал промышленный спад в ФРГ, окончательный же ущерб был нанесен конфликтом на Украине.

Вместе с тем, немецкий кризис всегда перерастает в европейский, считает автор материала.

"Соседи Германии в Центральной и Восточной Европе в значительной степени интегрированы в немецкие цепочки поставок. Европейский союз также зависит от взносов страны в бюджет сообщества и от ее государственных облигаций в качестве поддержки еврозоны", — указал он.

Ранее президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что Германия, вероятно, потеряла из-за конфликта на Украине более 200 миллиардов евро, прежде всего, из-за роста цен на электроэнергию.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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