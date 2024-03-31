https://ria.ru/20240331/ekonomika-1936905854.html

Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20

Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20 - РИА Новости, 31.03.2024

Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20

Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T08:06

2024-03-31T08:06

2024-03-31T08:49

экономика

россия

индия

китай

g7

евросоюз

брикс

большая двадцатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744717492_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_88ab1fb7396747594f90f9284decb607.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.Российская экономика выросла на 3,6 процента, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2 процента.Сильнее всего выросла экономика Индии — темпы ускорились с 7,2 до 7,3 процента. Далее идет Китай с ростом на 5,2 процента после трех процентов годом ранее. Тройку лидеров замыкает Индонезия, чей ВВП увеличился на 5,1 процента против 5,3 процента в 2022-м. Темпы роста экономики Турции в прошлом году замедлились с 5,5 до 4,5 процента.Кроме России, Китая и Индии темпы роста ВВП среди государств "Большой двадцатки" ускорились еще у США — до 2,5 процента с 1,9 процента годом ранее, а также у Японии — до 1,9 процента с одного процента. В остальных же странах он замедлился, сильнее всего — среди G7: в Великобритании — в 43 раза, до 0,1 процента, в Италии — вчетверо, до 0,9 процента, во Франции и Канаде — втрое, до 0,9 процента и 1,1 процента соответственно.Аргентина последней среди стран G20 раскрыла данные по ВВП за 2023 год: он сократился на 1,6 процента против роста экономики на пять процентов в предыдущий год. Спад также зафиксировали Саудовская Аравия (на 0,8 процента) и Германия (на 0,3 процента), при этом в предыдущем году их экономики выросли на 7,5 процента и 1,8 процента соответственно. Для этих трех государств это первое сокращение ВВП с 2020 года.В Мексике ВВП увеличился на 3,2 процента против 3,9 процента годом ранее, в Австралии — на 2,7 процента против 3,7 процента, а в Южной Корее — на 1,4 процента против 2,6 процента. При этом в ЕС, который также входит в "двадцатку", темпы экономического роста сократились до 0,4 процента с 3,4 процента. Входящие в БРИКС Бразилия и Южная Африка продемонстрировали рост экономик, хотя в африканской стране он замедлился до 0,6 процента с 1,9 процента, а в латиноамериканской — до 2,9 процента с трех процентов.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

https://ria.ru/20231228/ekonomika-1918637515.html

россия

индия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, индия, китай, g7, евросоюз, брикс, большая двадцатка