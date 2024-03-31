https://ria.ru/20240331/egipet-1936916761.html
Власти Египта работают над увеличением турпотока из России
Власти Египта работают над увеличением турпотока из России - РИА Новости, 31.03.2024
Власти Египта работают над увеличением турпотока из России
Каир работает над увеличением турпотока из России и рассчитывает повысить этот показатель до 2,5 миллиона человек в год, заявил РИА Новости глава Управления по... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T09:55
2024-03-31T09:55
2024-03-31T09:55
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Каир работает над увеличением турпотока из России и рассчитывает повысить этот показатель до 2,5 миллиона человек в год, заявил РИА Новости глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади. "Мы работаем над увеличением числа туристов. В прошлом году в Египет приехало около 1,4 миллиона россиян. Мы, конечно, стремимся увеличить этот показатель, и мы можем это сделать. Думаю, мы сможем принимать около 2,5 миллиона россиян каждый год", - сказал Элькади. По его словам, Египет продолжает оставаться привлекательным направлением для туристов из России, особенно в зимнее время, благодаря соотношению цены и качества туристических услуг. Туристический поток из России в Египет по итогам наступившего года может увеличиться на 10-15%, однако на окончательную динамику может повлиять целый ряд факторов, в том числе курс валют и стоимость авиаперелета, заявил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
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новости - туризм, россия, египет, каир (город), российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Египет, Каир (город), Российский союз туриндустрии (РСТ)
Власти Египта работают над увеличением турпотока из России
Элькади: Египет хочет увеличить турпоток из России до 2,5 млн человек в год