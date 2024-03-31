https://ria.ru/20240331/egipet-1936915844.html

В Египте заявили об отсутствии проблем с оплатой отдыха для россиян

В Египте заявили об отсутствии проблем с оплатой отдыха для россиян - РИА Новости, 31.03.2024

В Египте заявили об отсутствии проблем с оплатой отдыха для россиян

На египетских курортах нет проблем с оплатой отдыха, гостиниц и экскурсий для россиян, заявил РИА Новости глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади,... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T09:47

2024-03-31T09:47

2024-03-31T09:47

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россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. На египетских курортах нет проблем с оплатой отдыха, гостиниц и экскурсий для россиян, заявил РИА Новости глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади, комментируя сообщения СМИ о возникших у туристов из РФ трудностях. "На самом деле, проблем нет. Возможно, это был единичный случай. Бывают ситуации, когда несколько туристов приходят в музей и у них с собой только карта российского банка, а поменять деньги возможности нет", — сказал Элькади. По его словам, на данный момент всю оплату туристы могут совершить в рублях через туроператора. При этом египетские и российские банки ведут переговоры о возможном использовании карт "Мир" в республике. Россия продолжает работать с Египтом над внедрением российских платежных карт "Мир", но этот вопрос связан с санкциями Запада и угрозами в адрес государств и банков, готовых их принимать, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. Российские туроператоры внедряют возможность оплаты экскурсий за границей в рублях в рамках единого турпакета, такая практика уже применяется в Турции, Египте, Таиланде, Армении и Узбекистане, рассказали ранее агентству представители отрасли.

https://ria.ru/20231024/finansy-1904678073.html

https://ria.ru/20231022/tury-1903684413.html

россия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, россия, египет, каир (город), террористическая организация "эта"