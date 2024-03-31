В Египте заявили об отсутствии проблем с оплатой отдыха для россиян
Глава ETA Алькади: в Египте нет проблем с оплатой отдыха и гостиниц для россиян
© iStock.com / FloryТуристы загорают на пляже в Шарм-эль-Шейхе
© iStock.com / Flory
Туристы загорают на пляже в Шарм-эль-Шейхе. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. На египетских курортах нет проблем с оплатой отдыха, гостиниц и экскурсий для россиян, заявил РИА Новости глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади, комментируя сообщения СМИ о возникших у туристов из РФ трудностях.
"На самом деле, проблем нет. Возможно, это был единичный случай. Бывают ситуации, когда несколько туристов приходят в музей и у них с собой только карта российского банка, а поменять деньги возможности нет", — сказал Элькади.
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По его словам, на данный момент всю оплату туристы могут совершить в рублях через туроператора. При этом египетские и российские банки ведут переговоры о возможном использовании карт "Мир" в республике.
Россия продолжает работать с Египтом над внедрением российских платежных карт "Мир", но этот вопрос связан с санкциями Запада и угрозами в адрес государств и банков, готовых их принимать, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.
Российские туроператоры внедряют возможность оплаты экскурсий за границей в рублях в рамках единого турпакета, такая практика уже применяется в Турции, Египте, Таиланде, Армении и Узбекистане, рассказали ранее агентству представители отрасли.
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