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В Египте заявили об отсутствии проблем с оплатой отдыха для россиян - РИА Новости, 31.03.2024
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Туризм
 
09:47 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/egipet-1936915844.html
В Египте заявили об отсутствии проблем с оплатой отдыха для россиян
В Египте заявили об отсутствии проблем с оплатой отдыха для россиян - РИА Новости, 31.03.2024
В Египте заявили об отсутствии проблем с оплатой отдыха для россиян
На египетских курортах нет проблем с оплатой отдыха, гостиниц и экскурсий для россиян, заявил РИА Новости глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади,... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T09:47
2024-03-31T09:47
туризм
новости - туризм
россия
египет
каир (город)
террористическая организация "эта"
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. На египетских курортах нет проблем с оплатой отдыха, гостиниц и экскурсий для россиян, заявил РИА Новости глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади, комментируя сообщения СМИ о возникших у туристов из РФ трудностях. "На самом деле, проблем нет. Возможно, это был единичный случай. Бывают ситуации, когда несколько туристов приходят в музей и у них с собой только карта российского банка, а поменять деньги возможности нет", — сказал Элькади. По его словам, на данный момент всю оплату туристы могут совершить в рублях через туроператора. При этом египетские и российские банки ведут переговоры о возможном использовании карт "Мир" в республике. Россия продолжает работать с Египтом над внедрением российских платежных карт "Мир", но этот вопрос связан с санкциями Запада и угрозами в адрес государств и банков, готовых их принимать, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. Российские туроператоры внедряют возможность оплаты экскурсий за границей в рублях в рамках единого турпакета, такая практика уже применяется в Турции, Египте, Таиланде, Армении и Узбекистане, рассказали ранее агентству представители отрасли.
https://ria.ru/20231024/finansy-1904678073.html
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новости - туризм, россия, египет, каир (город), террористическая организация "эта"
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Египет, Каир (город), Террористическая организация "ЭТА"
В Египте заявили об отсутствии проблем с оплатой отдыха для россиян

Глава ETA Алькади: в Египте нет проблем с оплатой отдыха и гостиниц для россиян

© iStock.com / FloryТуристы загорают на пляже в Шарм-эль-Шейхе
Туристы загорают на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© iStock.com / Flory
Туристы загорают на пляже в Шарм-эль-Шейхе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. На египетских курортах нет проблем с оплатой отдыха, гостиниц и экскурсий для россиян, заявил РИА Новости глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади, комментируя сообщения СМИ о возникших у туристов из РФ трудностях.
"На самом деле, проблем нет. Возможно, это был единичный случай. Бывают ситуации, когда несколько туристов приходят в музей и у них с собой только карта российского банка, а поменять деньги возможности нет", — сказал Элькади.
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По его словам, на данный момент всю оплату туристы могут совершить в рублях через туроператора. При этом египетские и российские банки ведут переговоры о возможном использовании карт "Мир" в республике.
Россия продолжает работать с Египтом над внедрением российских платежных карт "Мир", но этот вопрос связан с санкциями Запада и угрозами в адрес государств и банков, готовых их принимать, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.
Российские туроператоры внедряют возможность оплаты экскурсий за границей в рублях в рамках единого турпакета, такая практика уже применяется в Турции, Египте, Таиланде, Армении и Узбекистане, рассказали ранее агентству представители отрасли.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияЕгипетКаир (город)Террористическая организация "ЭТА"
 
 
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