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Каир надеется на участие российских инвесторов в новой программе по отелям - РИА Новости, 31.03.2024
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Туризм
 
09:14 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/egipet-1936913337.html
Каир надеется на участие российских инвесторов в новой программе по отелям
Каир надеется на участие российских инвесторов в новой программе по отелям - РИА Новости, 31.03.2024
Каир надеется на участие российских инвесторов в новой программе по отелям
Египет надеется, что инвесторы из России смогут приехать и изучить возможности новой программы, предоставляющей льготные условия кредитования при строительстве... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T09:14
2024-03-31T09:14
туризм
экономика
египет
россия
испания
каир (город)
новости - туризм
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Египет надеется, что инвесторы из России смогут приехать и изучить возможности новой программы, предоставляющей льготные условия кредитования при строительстве отелей в республике, заявил РИА Новости глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади. "Я надеюсь на участие россиян. Безусловно, у нас очень крепкие отношения с Россией на протяжении последних десятилетий, тесные связи между правительствами и президентами двух стран. Мы надеемся, что российские инвесторы смогут приехать в Египет и изучить все возможности", - сказал Элькади. Он отметил, что новыми инвестиционными возможностями программы уже заинтересовались бизнесмены из Испании и Германии. "Правительство будет выплачивать почти 50% от банковской процентной ставки. Обычно инвестор обращается в банк за кредитом на строительство отеля. Допустим, банк будет взимать 20% годовых по кредиту. Если вы построите отель за два года, правительство вернет вам 10%. Это снизит процентную ставку и привлечет инвесторов", - рассказал он.
https://ria.ru/20240331/egipet-1936899105.html
египет
россия
испания
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экономика, египет, россия, испания, каир (город), новости - туризм
Туризм, Экономика, Египет, Россия, Испания, Каир (город), Новости - Туризм
Каир надеется на участие российских инвесторов в новой программе по отелям

ETA: Египет надеется на участие инвесторов из РФ в новой программе по отелям

© РИА Новости / Марина ПервухинаОтель в Египте
Отель в Египте - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Марина Первухина
Отель в Египте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Египет надеется, что инвесторы из России смогут приехать и изучить возможности новой программы, предоставляющей льготные условия кредитования при строительстве отелей в республике, заявил РИА Новости глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади.
«
"Я надеюсь на участие россиян. Безусловно, у нас очень крепкие отношения с Россией на протяжении последних десятилетий, тесные связи между правительствами и президентами двух стран. Мы надеемся, что российские инвесторы смогут приехать в Египет и изучить все возможности", - сказал Элькади.
Он отметил, что новыми инвестиционными возможностями программы уже заинтересовались бизнесмены из Испании и Германии.
"Правительство будет выплачивать почти 50% от банковской процентной ставки. Обычно инвестор обращается в банк за кредитом на строительство отеля. Допустим, банк будет взимать 20% годовых по кредиту. Если вы построите отель за два года, правительство вернет вам 10%. Это снизит процентную ставку и привлечет инвесторов", - рассказал он.
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ТуризмЭкономикаЕгипетРоссияИспанияКаир (город)Новости - Туризм
 
 
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