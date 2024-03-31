https://ria.ru/20240331/egipet-1936913337.html

Каир надеется на участие российских инвесторов в новой программе по отелям

Каир надеется на участие российских инвесторов в новой программе по отелям - РИА Новости, 31.03.2024

Каир надеется на участие российских инвесторов в новой программе по отелям

Египет надеется, что инвесторы из России смогут приехать и изучить возможности новой программы, предоставляющей льготные условия кредитования при строительстве... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T09:14

2024-03-31T09:14

2024-03-31T09:14

туризм

экономика

египет

россия

испания

каир (город)

новости - туризм

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Египет надеется, что инвесторы из России смогут приехать и изучить возможности новой программы, предоставляющей льготные условия кредитования при строительстве отелей в республике, заявил РИА Новости глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади. "Я надеюсь на участие россиян. Безусловно, у нас очень крепкие отношения с Россией на протяжении последних десятилетий, тесные связи между правительствами и президентами двух стран. Мы надеемся, что российские инвесторы смогут приехать в Египет и изучить все возможности", - сказал Элькади. Он отметил, что новыми инвестиционными возможностями программы уже заинтересовались бизнесмены из Испании и Германии. "Правительство будет выплачивать почти 50% от банковской процентной ставки. Обычно инвестор обращается в банк за кредитом на строительство отеля. Допустим, банк будет взимать 20% годовых по кредиту. Если вы построите отель за два года, правительство вернет вам 10%. Это снизит процентную ставку и привлечет инвесторов", - рассказал он.

https://ria.ru/20240331/egipet-1936899105.html

египет

россия

испания

каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, египет, россия, испания, каир (город), новости - туризм