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Египет может увеличить количество рейсов в Россию - РИА Новости, 31.03.2024
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Туризм
 
06:01 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/egipet-1936901542.html
Египет может увеличить количество рейсов в Россию
Египет может увеличить количество рейсов в Россию - РИА Новости, 31.03.2024
Египет может увеличить количество рейсов в Россию
Египет обсуждает с авиалиниями вопрос увеличения количества рейсов в Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие российские города, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T06:01
2024-03-31T06:01
туризм
екатеринбург
новосибирск
египет
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Египет обсуждает с авиалиниями вопрос увеличения количества рейсов в Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие российские города, заявил РИА Новости глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади. "Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Столько городов, сколько получится. Это зависит только от того, какие самолеты будут доступны", - сказал он. По его словам, на данный момент Каир ведет переговоры с российскими, турецкими и другими авиалиниями для решения вопроса увеличения пассажиропотока с Россией. "Если мы увеличим количество рейсов, особенно с разными российскими городами, число туристов увеличится примерно на 2,5-3 миллиона в год", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240213/turtsiya-1927080780.html
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екатеринбург, новосибирск, египет, в мире, россия, новости - туризм
Туризм, Екатеринбург, Новосибирск, Египет, В мире, Россия, Новости - Туризм
Египет может увеличить количество рейсов в Россию

Египет может увеличить количество рейсов в Казань, Екатеринбург и Новосибирск

© Фото : Roland UngerАэропорт Каира
Аэропорт Каира - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : Roland Unger
Аэропорт Каира. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Египет обсуждает с авиалиниями вопрос увеличения количества рейсов в Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие российские города, заявил РИА Новости глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади.
"Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Столько городов, сколько получится. Это зависит только от того, какие самолеты будут доступны", - сказал он.
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По его словам, на данный момент Каир ведет переговоры с российскими, турецкими и другими авиалиниями для решения вопроса увеличения пассажиропотока с Россией.
"Если мы увеличим количество рейсов, особенно с разными российскими городами, число туристов увеличится примерно на 2,5-3 миллиона в год", - отметил собеседник агентства.
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