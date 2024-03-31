https://ria.ru/20240331/egipet-1936901542.html

Египет может увеличить количество рейсов в Россию

Египет может увеличить количество рейсов в Россию - РИА Новости, 31.03.2024

Египет может увеличить количество рейсов в Россию

Египет обсуждает с авиалиниями вопрос увеличения количества рейсов в Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие российские города, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T06:01

2024-03-31T06:01

2024-03-31T06:01

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Египет обсуждает с авиалиниями вопрос увеличения количества рейсов в Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие российские города, заявил РИА Новости глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади. "Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Столько городов, сколько получится. Это зависит только от того, какие самолеты будут доступны", - сказал он. По его словам, на данный момент Каир ведет переговоры с российскими, турецкими и другими авиалиниями для решения вопроса увеличения пассажиропотока с Россией. "Если мы увеличим количество рейсов, особенно с разными российскими городами, число туристов увеличится примерно на 2,5-3 миллиона в год", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240213/turtsiya-1927080780.html

https://ria.ru/20231008/egipet-1900902617.html

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