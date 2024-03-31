https://ria.ru/20240331/egipet-1936899105.html

В Египте раскрыли судьбу системы "все включено" в отелях

В Египте раскрыли судьбу системы "все включено" в отелях - РИА Новости, 31.03.2024

В Египте раскрыли судьбу системы "все включено" в отелях

Египетские отели не планируют отказываться от системы "все включено", но в сервисе есть некоторые изменения, заявил РИА Новости глава управления по туризму... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T04:50

2024-03-31T04:50

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Египетские отели не планируют отказываться от системы "все включено", но в сервисе есть некоторые изменения, заявил РИА Новости глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади. "Я так не думаю. Формат "все включено" отлично подходит для семей с детьми, которым нравится сидеть у бассейна, пользоваться шведским столом в любое время. Решение остается за отелями, и они продолжают использовать систему "все включено", но с небольшими изменениями", - сказал Элькади. По его словам, многие отели республики, помимо классического шведского стола, добавили для посетителей опцию посещения ресторанов A la carte. "Ты можешь как посетить шведский стол, так и выбрать в отеле ресторан, например, итальянский, китайский, за который ты также не будешь доплачивать", - уточнил он. Собеседник агентства обратил внимание, что такой формат питания в отелях помогает сократить количество пищевых отходов и решить главную проблему шведского стола. "В арабском языке мы называем это "харам" (с арабского - "запрет"). Плохо для всего человечества, когда одни люди страдают и умирают от голода, а другие выбрасывают еду", - заключил он. В декабре прошлого года председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от системы "все включено" и перейти на вариант, когда туристы выбирают только те опции, которые им нужны - к примеру, отказавшись от алкоголя. С такими предложениями регулярно выступают те или иные представители туриндустрии. Ранее ряд представителей турецкой туристической отрасли заявили о необходимости пересмотра и даже ликвидации системы "все включено" в турецких отелях. Тема периодически появляется в турецких СМИ, но многие отели продолжают оказывать услуги по традиционной системе, которая привлекает туристов со всего мира, в том числе и из России.

https://ria.ru/20231127/egipet-1911692856.html

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