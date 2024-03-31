Рейтинг@Mail.ru
В Египте раскрыли судьбу системы "все включено" в отелях - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
04:50 31.03.2024 (обновлено: 04:56 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/egipet-1936899105.html
В Египте раскрыли судьбу системы "все включено" в отелях
В Египте раскрыли судьбу системы "все включено" в отелях - РИА Новости, 31.03.2024
В Египте раскрыли судьбу системы "все включено" в отелях
Египетские отели не планируют отказываться от системы "все включено", но в сервисе есть некоторые изменения, заявил РИА Новости глава управления по туризму... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T04:50
2024-03-31T04:56
туризм
новости - туризм
в мире
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780314237_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_e3ccb205164084609dfd546624562a98.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Египетские отели не планируют отказываться от системы "все включено", но в сервисе есть некоторые изменения, заявил РИА Новости глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади. "Я так не думаю. Формат "все включено" отлично подходит для семей с детьми, которым нравится сидеть у бассейна, пользоваться шведским столом в любое время. Решение остается за отелями, и они продолжают использовать систему "все включено", но с небольшими изменениями", - сказал Элькади. По его словам, многие отели республики, помимо классического шведского стола, добавили для посетителей опцию посещения ресторанов A la carte. "Ты можешь как посетить шведский стол, так и выбрать в отеле ресторан, например, итальянский, китайский, за который ты также не будешь доплачивать", - уточнил он. Собеседник агентства обратил внимание, что такой формат питания в отелях помогает сократить количество пищевых отходов и решить главную проблему шведского стола. "В арабском языке мы называем это "харам" (с арабского - "запрет"). Плохо для всего человечества, когда одни люди страдают и умирают от голода, а другие выбрасывают еду", - заключил он. В декабре прошлого года председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от системы "все включено" и перейти на вариант, когда туристы выбирают только те опции, которые им нужны - к примеру, отказавшись от алкоголя. С такими предложениями регулярно выступают те или иные представители туриндустрии. Ранее ряд представителей турецкой туристической отрасли заявили о необходимости пересмотра и даже ликвидации системы "все включено" в турецких отелях. Тема периодически появляется в турецких СМИ, но многие отели продолжают оказывать услуги по традиционной системе, которая привлекает туристов со всего мира, в том числе и из России.
https://ria.ru/20231127/egipet-1911692856.html
https://ria.ru/20240220/egipet-1928363760.html
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780314237_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_0c9fd3ef5a089fd7e3867ac14b8ef6b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, в мире, египет
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Египет
В Египте раскрыли судьбу системы "все включено" в отелях

Глава ETA: отели Египта не планируют отказываться от системы "все включено"

© РИА Новости / Александр АндреевMakadi Beach
Makadi Beach - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Александр Андреев
Makadi Beach. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Египетские отели не планируют отказываться от системы "все включено", но в сервисе есть некоторые изменения, заявил РИА Новости глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади.
"Я так не думаю. Формат "все включено" отлично подходит для семей с детьми, которым нравится сидеть у бассейна, пользоваться шведским столом в любое время. Решение остается за отелями, и они продолжают использовать систему "все включено", но с небольшими изменениями", - сказал Элькади.
Туристка фотографирует мечеть Аль-Сахаба в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Доступные цены, много вариантов: что сейчас происходит с турами в Египет
27 ноября 2023, 08:00
По его словам, многие отели республики, помимо классического шведского стола, добавили для посетителей опцию посещения ресторанов A la carte. "Ты можешь как посетить шведский стол, так и выбрать в отеле ресторан, например, итальянский, китайский, за который ты также не будешь доплачивать", - уточнил он.
Собеседник агентства обратил внимание, что такой формат питания в отелях помогает сократить количество пищевых отходов и решить главную проблему шведского стола.
"В арабском языке мы называем это "харам" (с арабского - "запрет"). Плохо для всего человечества, когда одни люди страдают и умирают от голода, а другие выбрасывают еду", - заключил он.
В декабре прошлого года председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от системы "все включено" и перейти на вариант, когда туристы выбирают только те опции, которые им нужны - к примеру, отказавшись от алкоголя. С такими предложениями регулярно выступают те или иные представители туриндустрии.
Ранее ряд представителей турецкой туристической отрасли заявили о необходимости пересмотра и даже ликвидации системы "все включено" в турецких отелях. Тема периодически появляется в турецких СМИ, но многие отели продолжают оказывать услуги по традиционной системе, которая привлекает туристов со всего мира, в том числе и из России.
Берег Александрии, Египет - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Россияне в 2023 году стали вторыми по числу туристов в Египте
20 февраля, 04:09
 
ТуризмНовости - ТуризмВ миреЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала