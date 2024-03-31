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В Геленджике перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.03.2024
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19:15 31.03.2024 (обновлено: 20:49 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/dtp-1936979601.html
В Геленджике перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие
В Геленджике перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.03.2024
В Геленджике перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие
Маршрутка перевернулась в результате столкновения с внедорожником в Геленджике, шесть пассажиров общественного транспорта пострадали, сообщили в администрации... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T19:15
2024-03-31T20:49
происшествия
геленджик
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. Маршрутка перевернулась в результате столкновения с внедорожником в Геленджике, шесть пассажиров общественного транспорта пострадали, сообщили в администрации города.По данным властей, авария произошла на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской."В результате ДТП с внедорожником марки Toyota микроавтобус перевернулся. Водитель внедорожника не уступил дорогу. В микроавтобусе находилось девять пассажиров, шесть из них получили травмы различной тяжести", - говорится в сообщении.Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту ДТП, в ходе которой будет оценено качество автодороги, а также другие вопросы безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, геленджик, краснодарский край
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край
В Геленджике перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие

В Геленджике перевернулась маршрутка с пассажирами, шесть человек пострадали

© Фото : Геленджик | Пресс-служба администрации/TelegramМаршрутка перевернулась в результате столкновения с внедорожником в Геленджике
Маршрутка перевернулась в результате столкновения с внедорожником в Геленджике - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : Геленджик | Пресс-служба администрации/Telegram
Маршрутка перевернулась в результате столкновения с внедорожником в Геленджике
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. Маршрутка перевернулась в результате столкновения с внедорожником в Геленджике, шесть пассажиров общественного транспорта пострадали, сообщили в администрации города.
По данным властей, авария произошла на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской.
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"В результате ДТП с внедорожником марки Toyota микроавтобус перевернулся. Водитель внедорожника не уступил дорогу. В микроавтобусе находилось девять пассажиров, шесть из них получили травмы различной тяжести", - говорится в сообщении.
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту ДТП, в ходе которой будет оценено качество автодороги, а также другие вопросы безопасности дорожного движения.
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