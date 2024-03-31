https://ria.ru/20240331/drony-1936947860.html

Опубликовано видео уничтожения дронами опорника ВСУ на Донецком направлении

Опубликовано видео уничтожения дронами опорника ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 31.03.2024

Опубликовано видео уничтожения дронами опорника ВСУ на Донецком направлении

Операторы БПЛА "Южной" группировки войск российской армии уничтожили с помощью FPV-дронов опорный пункт ВСУ на донецком направлении, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T14:59

2024-03-31T14:59

2024-03-31T14:59

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск российской армии уничтожили с помощью FPV-дронов опорный пункт ВСУ на донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. Видео с поражением опорника агентству предоставило министерство обороны РФ. К FPV-дрону (от first person view, "вид от первого лица" - дрон, которым управляет оператор, получающий сигнал с камеры, установленной на самом дроне) прикрепляется кумулятивная мина. Инженер проверят дрон на работоспособность и наличие повреждений, после чего выносит его на стартовую площадку. Здесь он запускает аппарат, поддерживая контакт с оператором по рации. Дальше оператор ведет дрон на позиции противника. Ему помогает второй оператор с дроном-разведчиком, который координирует работу первого оператора, дает ему дополнительную информацию и ведет объективный контроль пораженных позиций. "Твоя цель - опорник. Надо зайти с восточной стороны. Вот он, блиндаж. Облетишь с севера, потом зайдешь на восток. Ориентир для тебя - мусорка. У них всегда на позиции грязно", - подсказывает оператору FPV-дрона оператор дрона-разведчика. Вскоре FPV-дрон залетает прямо в блиндаж. "Есть. Поражение подтверждаю", - говорит второй оператор.

https://ria.ru/20240329/drony-1936517568.html

россия

донецкая народная республика

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"У них всегда на позиции грязно" – операторы БПЛА об опорном пункте противника "Ориентир - мусорка. У них всегда на позиции грязно": операторы БПЛА поразили опорный пункт противника на донецком направлении 2024-03-31T14:59 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)