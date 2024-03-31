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Опубликовано видео уничтожения дронами опорника ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 31.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/drony-1936947860.html
Опубликовано видео уничтожения дронами опорника ВСУ на Донецком направлении
Опубликовано видео уничтожения дронами опорника ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 31.03.2024
Опубликовано видео уничтожения дронами опорника ВСУ на Донецком направлении
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск российской армии уничтожили с помощью FPV-дронов опорный пункт ВСУ на донецком направлении, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T14:59
2024-03-31T14:59
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск российской армии уничтожили с помощью FPV-дронов опорный пункт ВСУ на донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. Видео с поражением опорника агентству предоставило министерство обороны РФ. К FPV-дрону (от first person view, "вид от первого лица" - дрон, которым управляет оператор, получающий сигнал с камеры, установленной на самом дроне) прикрепляется кумулятивная мина. Инженер проверят дрон на работоспособность и наличие повреждений, после чего выносит его на стартовую площадку. Здесь он запускает аппарат, поддерживая контакт с оператором по рации. Дальше оператор ведет дрон на позиции противника. Ему помогает второй оператор с дроном-разведчиком, который координирует работу первого оператора, дает ему дополнительную информацию и ведет объективный контроль пораженных позиций. "Твоя цель - опорник. Надо зайти с восточной стороны. Вот он, блиндаж. Облетишь с севера, потом зайдешь на восток. Ориентир для тебя - мусорка. У них всегда на позиции грязно", - подсказывает оператору FPV-дрона оператор дрона-разведчика. Вскоре FPV-дрон залетает прямо в блиндаж. "Есть. Поражение подтверждаю", - говорит второй оператор.
https://ria.ru/20240329/drony-1936517568.html
россия
донецкая народная республика
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353
60
"У них всегда на позиции грязно" – операторы БПЛА об опорном пункте противника
"Ориентир - мусорка. У них всегда на позиции грязно": операторы БПЛА поразили опорный пункт противника на донецком направлении
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Опубликовано видео уничтожения дронами опорника ВСУ на Донецком направлении

Операторы с помощью FPV-дронов уничтожили опорник ВСУ на Донецком направлении

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск российской армии уничтожили с помощью FPV-дронов опорный пункт ВСУ на донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. Видео с поражением опорника агентству предоставило министерство обороны РФ.
К FPV-дрону (от first person view, "вид от первого лица" - дрон, которым управляет оператор, получающий сигнал с камеры, установленной на самом дроне) прикрепляется кумулятивная мина. Инженер проверят дрон на работоспособность и наличие повреждений, после чего выносит его на стартовую площадку. Здесь он запускает аппарат, поддерживая контакт с оператором по рации. Дальше оператор ведет дрон на позиции противника. Ему помогает второй оператор с дроном-разведчиком, который координирует работу первого оператора, дает ему дополнительную информацию и ведет объективный контроль пораженных позиций.
"Твоя цель - опорник. Надо зайти с восточной стороны. Вот он, блиндаж. Облетишь с севера, потом зайдешь на восток. Ориентир для тебя - мусорка. У них всегда на позиции грязно", - подсказывает оператору FPV-дрона оператор дрона-разведчика. Вскоре FPV-дрон залетает прямо в блиндаж.
"Есть. Поражение подтверждаю", - говорит второй оператор.
Дрон Джокер - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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