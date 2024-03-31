Рейтинг@Mail.ru
Военные рассказали о борьбе с дронами ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/drony-1936914440.html
Военные рассказали о борьбе с дронами ВСУ на Запорожском направлении
Военные рассказали о борьбе с дронами ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 31.03.2024
Военные рассказали о борьбе с дронами ВСУ на Запорожском направлении
Охотники на БПЛА из подразделений радиоэлектронной борьбы 42-й дивизии Вооруженных сил России уничтожают на передовых позициях на Запорожском направлении до 60... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T09:25
2024-03-31T09:25
безопасность
технологии
россия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934712221_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f06caaccb87663c91a862dc4fe0546bb.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Охотники на БПЛА из подразделений радиоэлектронной борьбы 42-й дивизии Вооруженных сил России уничтожают на передовых позициях на Запорожском направлении до 60 дронов-камикадзе украинских боевиков за день и около двух больших ударных беспилотников и разведчиков в неделю, рассказал в видео РИА Новости командир подразделения. "Дроны-камикадзе FPV, с чем нам приходится очень часто бороться. В день, бывает, и по 60 штук приходится сажать таких. Это самая страшная штука и мешает нашим парням в пехоте на передке продвигаться. С ними мы стараемся эффективнее всего бороться, потому что от этого напрямую жизнь людей зависит: чем больше посадим, тем меньше достигнут целей, тем больше будет целых парней, которые вернутся домой к своим родным", - рассказал собеседник. Он также отметил, что мобильной группе охотников за БПЛА удалось сбить один из больших дронов украинских боевиков, агрокоптер, который охотился за техникой ВС РФ, его называют "Баба Яга" из-за того, что он летает преимущественно ночью и издает характерный для своего типа звук. Также успешно получается бороться с БПЛА-разведчиком самолетного типа "Лелека" - таких целей удается "посадить" примерно две-три в неделю. "Баба Яга" несет на себе четыре мины калибром 82 миллиметра. Поражает и технику - как легкую, так и тяжелую. В ночное время, когда техника стоит, поражает блиндажи и личный состав… Из таких "Бабы Яга" или "Лелекы" не сильно много (приходится сбивать в неделю – ред.). Мы трофеи не находим, может, получается и больше. А так - в среднем две-три единицы в неделю", - рассказал командир подразделения.
https://ria.ru/20240329/drony-1936517568.html
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934712221_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8448a308771b5c28a7430f077497ba82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия
Безопасность, Технологии, Россия, Специальная военная операция на Украине
Военные рассказали о борьбе с дронами ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении ВС РФ уничтожают до 60 дронов-камикадзе ВСУ в день

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий с противодроновым ружьем
Военнослужащий с противодроновым ружьем - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий с противодроновым ружьем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Охотники на БПЛА из подразделений радиоэлектронной борьбы 42-й дивизии Вооруженных сил России уничтожают на передовых позициях на Запорожском направлении до 60 дронов-камикадзе украинских боевиков за день и около двух больших ударных беспилотников и разведчиков в неделю, рассказал в видео РИА Новости командир подразделения.
"Дроны-камикадзе FPV, с чем нам приходится очень часто бороться. В день, бывает, и по 60 штук приходится сажать таких. Это самая страшная штука и мешает нашим парням в пехоте на передке продвигаться. С ними мы стараемся эффективнее всего бороться, потому что от этого напрямую жизнь людей зависит: чем больше посадим, тем меньше достигнут целей, тем больше будет целых парней, которые вернутся домой к своим родным", - рассказал собеседник.
Дрон Джокер - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Рота ВСУ сдалась в плен, увидев работу дронов "Джокер"
29 марта, 05:03
Он также отметил, что мобильной группе охотников за БПЛА удалось сбить один из больших дронов украинских боевиков, агрокоптер, который охотился за техникой ВС РФ, его называют "Баба Яга" из-за того, что он летает преимущественно ночью и издает характерный для своего типа звук. Также успешно получается бороться с БПЛА-разведчиком самолетного типа "Лелека" - таких целей удается "посадить" примерно две-три в неделю.
"Баба Яга" несет на себе четыре мины калибром 82 миллиметра. Поражает и технику - как легкую, так и тяжелую. В ночное время, когда техника стоит, поражает блиндажи и личный состав… Из таких "Бабы Яга" или "Лелекы" не сильно много (приходится сбивать в неделю – ред.). Мы трофеи не находим, может, получается и больше. А так - в среднем две-три единицы в неделю", - рассказал командир подразделения.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
12 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала