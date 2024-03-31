https://ria.ru/20240331/drony-1936914440.html

Военные рассказали о борьбе с дронами ВСУ на Запорожском направлении

Военные рассказали о борьбе с дронами ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 31.03.2024

Военные рассказали о борьбе с дронами ВСУ на Запорожском направлении

Охотники на БПЛА из подразделений радиоэлектронной борьбы 42-й дивизии Вооруженных сил России уничтожают на передовых позициях на Запорожском направлении до 60... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T09:25

2024-03-31T09:25

2024-03-31T09:25

безопасность

технологии

россия

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Охотники на БПЛА из подразделений радиоэлектронной борьбы 42-й дивизии Вооруженных сил России уничтожают на передовых позициях на Запорожском направлении до 60 дронов-камикадзе украинских боевиков за день и около двух больших ударных беспилотников и разведчиков в неделю, рассказал в видео РИА Новости командир подразделения. "Дроны-камикадзе FPV, с чем нам приходится очень часто бороться. В день, бывает, и по 60 штук приходится сажать таких. Это самая страшная штука и мешает нашим парням в пехоте на передке продвигаться. С ними мы стараемся эффективнее всего бороться, потому что от этого напрямую жизнь людей зависит: чем больше посадим, тем меньше достигнут целей, тем больше будет целых парней, которые вернутся домой к своим родным", - рассказал собеседник. Он также отметил, что мобильной группе охотников за БПЛА удалось сбить один из больших дронов украинских боевиков, агрокоптер, который охотился за техникой ВС РФ, его называют "Баба Яга" из-за того, что он летает преимущественно ночью и издает характерный для своего типа звук. Также успешно получается бороться с БПЛА-разведчиком самолетного типа "Лелека" - таких целей удается "посадить" примерно две-три в неделю. "Баба Яга" несет на себе четыре мины калибром 82 миллиметра. Поражает и технику - как легкую, так и тяжелую. В ночное время, когда техника стоит, поражает блиндажи и личный состав… Из таких "Бабы Яга" или "Лелекы" не сильно много (приходится сбивать в неделю – ред.). Мы трофеи не находим, может, получается и больше. А так - в среднем две-три единицы в неделю", - рассказал командир подразделения.

https://ria.ru/20240329/drony-1936517568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, россия