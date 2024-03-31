https://ria.ru/20240331/drony-1936894634.html

Российские дроны "Джокер" адаптировали под выполнение задач ПВО

Российские дроны "Джокер" адаптировали под выполнение задач ПВО - РИА Новости, 31.03.2024

Российские дроны "Джокер" адаптировали под выполнение задач ПВО

Российские FPV-дроны "Джокер-10" адаптировали под выполнение задач ПВО: они могут поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T03:18

2024-03-31T03:18

2024-03-31T03:19

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Российские FPV-дроны "Джокер-10" адаптировали под выполнение задач ПВО: они могут поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и таранить их, в перспективе это может стать дешёвой альтернативой дорогостоящим противоракетам, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного изделия "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. "Мы придумали и реализовали новый сценарий применения FPV-дронов и включили в арсенал новую роль – противовоздушная оборона FPV и охрана ближнего воздушного периметра. Сейчас это полноценный рабочий проект FPV-ПВО: на беспилотник крепятся трубы от ложных тепловых целей самолётов, которые вместо высокотемпературной массы начиняются взрывчаткой и поражающими элементами. По команде с пульта пилота такой снаряд выстреливается без отдачи, формирует облако осколков и сбивает дроны противника", - сказал он. По его словам, на самую последнюю модель FPV-дронов, разработанную компанией - "Джокер-10" - можно установить до 6 таких труб - в ходе испытаний было подтверждено, что при выстрелах сам дрон не разваливается и не меняет направление полета. "Выстрел не единственный способ сбить дрон противника. Самым эффективным на сегодняшний день приемом уничтожения воздушных целей остается обычный таран. Таким образом, мы получаем довольно эффективную "бомжацкую ПВО" для защиты наших НПЗ, гражданских и военных объектов", - добавил собеседник агентства. В ЦКБР пояснили, что целесообразность адаптации FPV-дронов под задачи ПВО связана с тем, что активно применяемые украинскими войсками по территории России БПЛА самолетного типа часто сделаны из пенопласта, из-за чего их не видно на радаре. Кроме того, цена одной противоракеты гораздо больше, чем уничтожаемый ей маленький коптер. "Малоэффективен также и РЭБ ввиду отсутствия уязвимых радиоканалов у подобных аппаратов. К тому же сбивать относительно небольшие коптеры и самолеты системами ПВО нерентабельно с экономической точки зрения. Одна ракета современного комплекса ПВО стоит как полноценный частный дом, а один дрон может стоить дешевле велосипеда", - подчеркнул Кузякин. По его словам, проект FPV-ПВО прошел испытания на полигоне ГкНИПАС (Государственный Казенный Научно-испытательный Полигон Авиационных Систем), в ходе которых "Джокер" сбил дроны самолетного типа. ЦКБР также обучил перехвату воздушных целей FPV-дронами нескольких специалистов заинтересованных ведомств. ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несёт полезную нагрузку до 5 килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 км/ч без полезной нагрузки). Научный костяк Центра - выпускники МФТИ.

https://ria.ru/20240329/drony-1936517568.html

https://ria.ru/20240321/dron-1934812173.html

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