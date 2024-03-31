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Ставропольский край принял 470 детей из Белгородской области - РИА Новости, 31.03.2024
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16:59 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/deti-1936964137.html
Ставропольский край принял 470 детей из Белгородской области
Ставропольский край принял 470 детей из Белгородской области - РИА Новости, 31.03.2024
Ставропольский край принял 470 детей из Белгородской области
Ставропольский край в воскресенье принял 470 детей из Белгородской области, их разместят в гостиницах, детских лагерях и санаториях, сообщает министерство... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T16:59
2024-03-31T16:59
общество
белгородская область
ставропольский край
невинномысск
вячеслав гладков
владимир владимиров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 31 мар - РИА Новости. Ставропольский край в воскресенье принял 470 детей из Белгородской области, их разместят в гостиницах, детских лагерях и санаториях, сообщает министерство образования и молодежной политики Ставрополья. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. В свою очередь губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что регион готов принять до 1,5 тысячи детей из Белгородской области, для них предусмотрят не только проживание, но и организацию уроков. "Сегодня встретили 470 ребят и их сопровождающих на ж/д вокзале города Невинномысска. Пассажирам помогали выгрузиться из вагонов сотрудники МЧС, волонтёры регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и волонтеры образовательных организаций Невинномысска, представители органов исполнительной власти и общественности", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как отметили в министерстве, ребята сразу же отправились в пункты временного размещения, "которые созданы на базе гостиниц, детских лагерей и санаториев", где им предоставили условия для "комфортного проживания". "Обучение детей будет организовано в близлежащих к месту проживания образовательных организациях. При приеме ребята будут обеспечены всеми необходимыми учебниками, учебными пособиями и канцелярией. Психологи края готовы оказать необходимую психологическую помощь", - заключили в ведомстве. Как отметил мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов, для детей, прибывших в город-курорт для временного проживания, будут организованы занятия спортом и творчеством в учреждениях дополнительного образования Пятигорска. "Кроме этого, для детей будет организована и увлекательная программа по городам Кавказских Минеральных Вод, походы в музеи, интересные экскурсии на предприятия Пятигорска", - добавил Ворошилов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240329/shkolniki-1936761056.html
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общество, белгородская область, ставропольский край, невинномысск, вячеслав гладков, владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Белгородская область, Ставропольский край, Невинномысск, Вячеслав Гладков, Владимир Владимиров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ставропольский край принял 470 детей из Белгородской области

В Невинномысске на Ставрополье встретили 470 детей из Белгородской области

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСтаврополь
Ставрополь - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Ставрополь. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 31 мар - РИА Новости. Ставропольский край в воскресенье принял 470 детей из Белгородской области, их разместят в гостиницах, детских лагерях и санаториях, сообщает министерство образования и молодежной политики Ставрополья.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. В свою очередь губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что регион готов принять до 1,5 тысячи детей из Белгородской области, для них предусмотрят не только проживание, но и организацию уроков.
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"Сегодня встретили 470 ребят и их сопровождающих на ж/д вокзале города Невинномысска. Пассажирам помогали выгрузиться из вагонов сотрудники МЧС, волонтёры регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и волонтеры образовательных организаций Невинномысска, представители органов исполнительной власти и общественности", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как отметили в министерстве, ребята сразу же отправились в пункты временного размещения, "которые созданы на базе гостиниц, детских лагерей и санаториев", где им предоставили условия для "комфортного проживания".
"Обучение детей будет организовано в близлежащих к месту проживания образовательных организациях. При приеме ребята будут обеспечены всеми необходимыми учебниками, учебными пособиями и канцелярией. Психологи края готовы оказать необходимую психологическую помощь", - заключили в ведомстве.
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Как отметил мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов, для детей, прибывших в город-курорт для временного проживания, будут организованы занятия спортом и творчеством в учреждениях дополнительного образования Пятигорска.
"Кроме этого, для детей будет организована и увлекательная программа по городам Кавказских Минеральных Вод, походы в музеи, интересные экскурсии на предприятия Пятигорска", - добавил Ворошилов в своем Telegram-канале.
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ОбществоБелгородская областьСтавропольский крайНевинномысскВячеслав ГладковВладимир ВладимировМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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