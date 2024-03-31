https://ria.ru/20240331/delo-1936964707.html

Бастрыкин поручил завести дело после нападения пациента на медиков в Ишиме

Бастрыкин поручил завести дело после нападения пациента на медиков в Ишиме - РИА Новости, 31.03.2024

Бастрыкин поручил завести дело после нападения пациента на медиков в Ишиме

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как пациент с ножницами нападал на сотрудников больницы в... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T17:03

2024-03-31T17:03

2024-03-31T17:03

происшествия

россия

тюменская область

ишим

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:284:2794:1856_1920x0_80_0_0_70feb3faa5a1844f21a36c5349cbe046.jpg

ТЮМЕНЬ, 31 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как пациент с ножницами нападал на сотрудников больницы в городе Ишиме Тюменской области, сообщает пресс-служба СК РФ. Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку из-за информации о том, что мужчина, который попал в больницу Ишима, ударившись в одном из увеселительных заведений, в приемном отделении с ножницами напал на медиков. Двум врачам и охраннику удалось его обезвредить и передать прибывшим полицейским. В инциденте никто не пострадал. "Следственными органами СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Глава ведомства (председатель СК России Александр Бастрыкин - ред.) поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области Кублякову возбудить уголовное дело и доложить о ходе следствия", - указано в сообщении. Ход исполнения поручения на контроле в центральном аппарате СК России.

https://ria.ru/20240329/arest-1936507579.html

https://ria.ru/20240327/delo-1936114376.html

россия

тюменская область

ишим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, тюменская область, ишим, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)