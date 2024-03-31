https://ria.ru/20240331/delo-1936964707.html
Бастрыкин поручил завести дело после нападения пациента на медиков в Ишиме
Бастрыкин поручил завести дело после нападения пациента на медиков в Ишиме - РИА Новости, 31.03.2024
Бастрыкин поручил завести дело после нападения пациента на медиков в Ишиме
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как пациент с ножницами нападал на сотрудников больницы в... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T17:03
2024-03-31T17:03
2024-03-31T17:03
происшествия
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александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 31 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как пациент с ножницами нападал на сотрудников больницы в городе Ишиме Тюменской области, сообщает пресс-служба СК РФ. Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку из-за информации о том, что мужчина, который попал в больницу Ишима, ударившись в одном из увеселительных заведений, в приемном отделении с ножницами напал на медиков. Двум врачам и охраннику удалось его обезвредить и передать прибывшим полицейским. В инциденте никто не пострадал. "Следственными органами СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Глава ведомства (председатель СК России Александр Бастрыкин - ред.) поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области Кублякову возбудить уголовное дело и доложить о ходе следствия", - указано в сообщении. Ход исполнения поручения на контроле в центральном аппарате СК России.
https://ria.ru/20240329/arest-1936507579.html
https://ria.ru/20240327/delo-1936114376.html
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происшествия, россия, тюменская область, ишим, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тюменская область, Ишим, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил завести дело после нападения пациента на медиков в Ишиме
СК: Бастрыкин поручил завести дело после нападения пациента на медиков в Ишиме