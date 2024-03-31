Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил завести дело после нападения пациента на медиков в Ишиме - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/delo-1936964707.html
Бастрыкин поручил завести дело после нападения пациента на медиков в Ишиме
Бастрыкин поручил завести дело после нападения пациента на медиков в Ишиме - РИА Новости, 31.03.2024
Бастрыкин поручил завести дело после нападения пациента на медиков в Ишиме
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как пациент с ножницами нападал на сотрудников больницы в... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T17:03
2024-03-31T17:03
происшествия
россия
тюменская область
ишим
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:284:2794:1856_1920x0_80_0_0_70feb3faa5a1844f21a36c5349cbe046.jpg
ТЮМЕНЬ, 31 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как пациент с ножницами нападал на сотрудников больницы в городе Ишиме Тюменской области, сообщает пресс-служба СК РФ. Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку из-за информации о том, что мужчина, который попал в больницу Ишима, ударившись в одном из увеселительных заведений, в приемном отделении с ножницами напал на медиков. Двум врачам и охраннику удалось его обезвредить и передать прибывшим полицейским. В инциденте никто не пострадал. "Следственными органами СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Глава ведомства (председатель СК России Александр Бастрыкин - ред.) поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области Кублякову возбудить уголовное дело и доложить о ходе следствия", - указано в сообщении. Ход исполнения поручения на контроле в центральном аппарате СК России.
https://ria.ru/20240329/arest-1936507579.html
https://ria.ru/20240327/delo-1936114376.html
россия
тюменская область
ишим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_b54d46393c2845d5f482a0fe0b8a5b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тюменская область, ишим, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тюменская область, Ишим, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил завести дело после нападения пациента на медиков в Ишиме

СК: Бастрыкин поручил завести дело после нападения пациента на медиков в Ишиме

© Фото : Пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 31 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как пациент с ножницами нападал на сотрудников больницы в городе Ишиме Тюменской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку из-за информации о том, что мужчина, который попал в больницу Ишима, ударившись в одном из увеселительных заведений, в приемном отделении с ножницами напал на медиков. Двум врачам и охраннику удалось его обезвредить и передать прибывшим полицейским. В инциденте никто не пострадал.
Краснодарский суд арестовал двух мужчин по делу о нападении на полицейских
В Краснодаре арестовали двух фигурантов дела о нападении на полицейских
29 марта, 00:59
"Следственными органами СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Глава ведомства (председатель СК России Александр Бастрыкин - ред.) поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области Кублякову возбудить уголовное дело и доложить о ходе следствия", - указано в сообщении.
Ход исполнения поручения на контроле в центральном аппарате СК России.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Пермском крае повторно возбудили дело о нападении на школьницу
27 марта, 11:32
 
ПроисшествияРоссияТюменская областьИшимАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала