https://ria.ru/20240331/delo-1936953600.html

В Уфе завели уголовное дело об убийстве после исчезновения двух мальчиков

В Уфе завели уголовное дело об убийстве после исчезновения двух мальчиков - РИА Новости, 31.03.2024

В Уфе завели уголовное дело об убийстве после исчезновения двух мальчиков

В Уфе завели уголовное дело об убийстве после исчезновения двух школьников, сообщило региональное управление Следственного комитета России. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T15:34

2024-03-31T15:34

2024-03-31T17:10

происшествия

россия

уфа

октябрьский район

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 31 мар — РИА Новости. В Уфе завели уголовное дело об убийстве после исчезновения двух школьников, сообщило региональное управление Следственного комитета России.В субботу мальчики 2010 года рождения ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева и не вернулись домой. Их школьные рюкзаки нашли в лесу. В поисках подростков участвуют порядка 170 спасателей, полицейских, кинологов. Водолазы обследуют реку Белую, которая протекает вдоль леса."Следственным отделом по Октябрьскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двоих уфимцев 13 и 14 лет", — говорится в релизе.В ведомстве рассказали, что родители сначала самостоятельно пытались отыскать детей, но потом обратились в полицию.

https://ria.ru/20240330/ubiystvo-1936822798.html

https://ria.ru/20240328/arest-1936441800.html

россия

уфа

октябрьский район

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происшествия, россия, уфа, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф)