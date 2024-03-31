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Меликов рассказал подробности о задержанных в Дагестане террористах - РИА Новости, 31.03.2024
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13:12 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/dagestan-1936937901.html
Меликов рассказал подробности о задержанных в Дагестане террористах
Меликов рассказал подробности о задержанных в Дагестане террористах - РИА Новости, 31.03.2024
Меликов рассказал подробности о задержанных в Дагестане террористах
Террористы, которых в воскресенье задержали в Дагестане, вероятно, планировали теракты на территории республики, заявил глава региона Сергей Меликов в... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:12
2024-03-31T13:12
махачкала
каспийск
сергей меликов
национальный антитеррористический комитет рф
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 31 мар - РИА Новости. Террористы, которых в воскресенье задержали в Дагестане, вероятно, планировали теракты на территории республики, заявил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале. В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим КТО. Позже НАК сообщил о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали. В 12.00 мск режим КТО прекратили. "Трое подозреваемых задержаны. Изъятое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство указывают на возможное планирование задержанными террористических преступлений на территории нашей республики", – написал Меликов.
https://ria.ru/20240331/kto-1936902284.html
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махачкала, каспийск, сергей меликов, национальный антитеррористический комитет рф, происшествия, республика дагестан
Махачкала, Каспийск, Сергей Меликов, Национальный антитеррористический комитет РФ, Происшествия, Республика Дагестан
Меликов рассказал подробности о задержанных в Дагестане террористах

Меликов: задержанные в Дагестане террористы могли готовить теракты в республике

© ФСБ РоссииКвартира, где укрывались задержанные террористы. Кадр видео
Квартира, где укрывались задержанные террористы. Кадр видео
© ФСБ России
Квартира, где укрывались задержанные террористы. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 мар - РИА Новости. Террористы, которых в воскресенье задержали в Дагестане, вероятно, планировали теракты на территории республики, заявил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале.
В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим КТО.
Позже НАК сообщил о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали. В 12.00 мск режим КТО прекратили.
"Трое подозреваемых задержаны. Изъятое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство указывают на возможное планирование задержанными террористических преступлений на территории нашей республики", – написал Меликов.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске, введен режим КТО
Вчера, 06:41
 
МахачкалаКаспийскСергей МеликовНациональный антитеррористический комитет РФПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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