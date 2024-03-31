https://ria.ru/20240331/dagestan-1936937901.html

Меликов рассказал подробности о задержанных в Дагестане террористах

Меликов рассказал подробности о задержанных в Дагестане террористах - РИА Новости, 31.03.2024

Меликов рассказал подробности о задержанных в Дагестане террористах

Террористы, которых в воскресенье задержали в Дагестане, вероятно, планировали теракты на территории республики, заявил глава региона Сергей Меликов в... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T13:12

2024-03-31T13:12

2024-03-31T13:12

махачкала

каспийск

сергей меликов

национальный антитеррористический комитет рф

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 31 мар - РИА Новости. Террористы, которых в воскресенье задержали в Дагестане, вероятно, планировали теракты на территории республики, заявил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале. В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим КТО. Позже НАК сообщил о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали. В 12.00 мск режим КТО прекратили. "Трое подозреваемых задержаны. Изъятое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство указывают на возможное планирование задержанными террористических преступлений на территории нашей республики", – написал Меликов.

https://ria.ru/20240331/kto-1936902284.html

махачкала

каспийск

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махачкала, каспийск, сергей меликов, национальный антитеррористический комитет рф, происшествия, республика дагестан