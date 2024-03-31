https://ria.ru/20240331/dagestan-1936937901.html
Меликов рассказал подробности о задержанных в Дагестане террористах
Меликов рассказал подробности о задержанных в Дагестане террористах - РИА Новости, 31.03.2024
Меликов рассказал подробности о задержанных в Дагестане террористах
Террористы, которых в воскресенье задержали в Дагестане, вероятно, планировали теракты на территории республики, заявил глава региона Сергей Меликов в... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:12
2024-03-31T13:12
2024-03-31T13:12
махачкала
каспийск
сергей меликов
национальный антитеррористический комитет рф
происшествия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936936493_0:0:2203:1239_1920x0_80_0_0_ed962cbcb8970614aecd6a5358afbeb0.jpg
МАХАЧКАЛА, 31 мар - РИА Новости. Террористы, которых в воскресенье задержали в Дагестане, вероятно, планировали теракты на территории республики, заявил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале. В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим КТО. Позже НАК сообщил о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали. В 12.00 мск режим КТО прекратили. "Трое подозреваемых задержаны. Изъятое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство указывают на возможное планирование задержанными террористических преступлений на территории нашей республики", – написал Меликов.
https://ria.ru/20240331/kto-1936902284.html
махачкала
каспийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936936493_196:0:1848:1239_1920x0_80_0_0_aec4e99ff5a68fb5573b4bee008a71f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, каспийск, сергей меликов, национальный антитеррористический комитет рф, происшествия, республика дагестан
Махачкала, Каспийск, Сергей Меликов, Национальный антитеррористический комитет РФ, Происшествия, Республика Дагестан
Меликов рассказал подробности о задержанных в Дагестане террористах
Меликов: задержанные в Дагестане террористы могли готовить теракты в республике