Рейтинг@Mail.ru
Террористов в Дагестане выявили после усиления безопасности из-за "Крокуса" - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:29 31.03.2024 (обновлено: 14:56 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/dagestan-1936932989.html
Террористов в Дагестане выявили после усиления безопасности из-за "Крокуса"
Террористов в Дагестане выявили после усиления безопасности из-за "Крокуса" - РИА Новости, 31.03.2024
Террористов в Дагестане выявили после усиления безопасности из-за "Крокуса"
Задержанных в Дагестане террористов выявили благодаря усилению мер безопасности после атаки на "Крокус Сити Холл", сообщил глава региона Сергей Меликов в... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T12:29
2024-03-31T14:56
теракт в "крокус сити холле"
безопасность
республика дагестан
сергей меликов
махачкала
каспийск
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936943930_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eea65c65908fa4a2858cef68dbb200c3.jpg
МАХАЧКАЛА, 31 мар — РИА Новости. Задержанных в Дагестане террористов выявили благодаря усилению мер безопасности после атаки на "Крокус Сити Холл", сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале."Я хочу поблагодарить все ответственные службы за блестяще проведенную операцию. &lt;…&gt;. Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье", — говорится в публикации.Меликов добавил, что задержанные, вероятно, планировали теракты на территории республики.Утром в воскресенье Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Вскоре задержали троих подозреваемых. У них изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.В районе обнаружения преступников до 12:00 мск действовал режим контртеррористической операции.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявил Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. При этом директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
https://ria.ru/20240325/barnaul-1935580773.html
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
махачкала
каспийск
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места проведения контртеррористической операции в Дагестане
НАК опубликовал видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане
2024-03-31T12:29
true
PT1M10S
Видео с места антитеррористической операции в дагестанском Каспийске
Видео с места антитеррористической операции в дагестанском Каспийске. Местным жителям уже разрешили вернуться в свои квартиры.
2024-03-31T12:29
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936943930_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_34896f02e650a36ce9ea73250185787b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, республика дагестан, сергей меликов, махачкала, каспийск, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, крокус сити холл, крокус, михаил мурашко, сша, владимир путин
Теракт в "Крокус Сити Холле", Безопасность, Республика Дагестан, Сергей Меликов, Махачкала, Каспийск, Происшествия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Крокус Сити Холл, Крокус, Михаил Мурашко, США, Владимир Путин
Террористов в Дагестане выявили после усиления безопасности из-за "Крокуса"

Меликов: террористов в Дагестане выявили, усилив безопасность после "Крокуса"

Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 мар — РИА Новости. Задержанных в Дагестане террористов выявили благодаря усилению мер безопасности после атаки на "Крокус Сити Холл", сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале.
"Я хочу поблагодарить все ответственные службы за блестяще проведенную операцию. <…>. Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье", — говорится в публикации.
Меликов добавил, что задержанные, вероятно, планировали теракты на территории республики.
Утром в воскресенье Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.
Задержание подозреваемых в подготовке теракта в Ставропольском крае
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
29 марта, 21:35
Вскоре задержали троих подозреваемых. У них изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.
В районе обнаружения преступников до 12:00 мск действовал режим контртеррористической операции.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
ФСБ предотвратила теракт перед выборами в Барнауле
25 марта, 09:14

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.
Как заявил Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. При этом директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.
Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
29 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"БезопасностьРеспублика ДагестанСергей МеликовМахачкалаКаспийскПроисшествияНациональный антитеррористический комитет РФКрокус Сити ХоллКрокусМихаил МурашкоСШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала