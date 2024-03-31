https://ria.ru/20240331/dagestan-1936932989.html
Террористов в Дагестане выявили после усиления безопасности из-за "Крокуса"
Террористов в Дагестане выявили после усиления безопасности из-за "Крокуса" - РИА Новости, 31.03.2024
Террористов в Дагестане выявили после усиления безопасности из-за "Крокуса"
Задержанных в Дагестане террористов выявили благодаря усилению мер безопасности после атаки на "Крокус Сити Холл", сообщил глава региона Сергей Меликов в... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T12:29
2024-03-31T12:29
2024-03-31T14:56
теракт в "крокус сити холле"
безопасность
республика дагестан
сергей меликов
махачкала
каспийск
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
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МАХАЧКАЛА, 31 мар — РИА Новости. Задержанных в Дагестане террористов выявили благодаря усилению мер безопасности после атаки на "Крокус Сити Холл", сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале."Я хочу поблагодарить все ответственные службы за блестяще проведенную операцию. <…>. Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье", — говорится в публикации.Меликов добавил, что задержанные, вероятно, планировали теракты на территории республики.Утром в воскресенье Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Вскоре задержали троих подозреваемых. У них изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.В районе обнаружения преступников до 12:00 мск действовал режим контртеррористической операции.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявил Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. При этом директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
https://ria.ru/20240325/barnaul-1935580773.html
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
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Кадры с места проведения контртеррористической операции в Дагестане
НАК опубликовал видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане
2024-03-31T12:29
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Видео с места антитеррористической операции в дагестанском Каспийске
Видео с места антитеррористической операции в дагестанском Каспийске. Местным жителям уже разрешили вернуться в свои квартиры.
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безопасность, республика дагестан, сергей меликов, махачкала, каспийск, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, крокус сити холл, крокус, михаил мурашко, сша, владимир путин
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Террористов в Дагестане выявили после усиления безопасности из-за "Крокуса"
Меликов: террористов в Дагестане выявили, усилив безопасность после "Крокуса"