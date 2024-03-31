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Буданов высказался о деятельности боевиков РДК* - РИА Новости, 31.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:56 31.03.2024 (обновлено: 23:02 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/budanov-1936943524.html
Буданов высказался о деятельности боевиков РДК*
Буданов высказался о деятельности боевиков РДК* - РИА Новости, 31.03.2024
Буданов высказался о деятельности боевиков РДК*
Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в воскресенье заявил в эфире телеканала "Рада", что действия членов ячейки РДК*... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:56
2024-03-31T23:02
россия
харьков
белгородская область
сергей лебедев
владимир путин
диверсанты
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в воскресенье заявил в эфире телеканала "Рада", что действия членов ячейки РДК* ("Русский добровольческий корпус"*) выгодны Киеву. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан 28 марта заявил РИА Новости, что Вооруженные силы России ударами в ночь на четверг уничтожили в Харькове около 50 военнослужащих, в их числе боевики РДК, готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область, и, возможно, иностранные летчики в институте ВВС имени Кожедуба. "По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте", — сказал Буданов.При этом, по его словам, подобные РДК подразделения способны действовать лишь в приграничных зонах, "они не смогут с оружием дойти до Москвы". Ранее президент России Владимир Путин сравнил РДК с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, бойцы которой "воевали против своей Родины с оружием в руках", добавив, что "чем они закончили, хорошо известно". Он отметил, что "тогда эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима".* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
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россия, харьков, белгородская область, сергей лебедев, владимир путин, диверсанты, в мире, кирилл буданов*
Россия, Харьков, Белгородская область, Сергей Лебедев, Владимир Путин, диверсанты, Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Буданов*
Буданов высказался о деятельности боевиков РДК*

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киеву очень выгодны действия боевиков РДК

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в воскресенье заявил в эфире телеканала "Рада", что действия членов ячейки РДК* ("Русский добровольческий корпус"*) выгодны Киеву.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан 28 марта заявил РИА Новости, что Вооруженные силы России ударами в ночь на четверг уничтожили в Харькове около 50 военнослужащих, в их числе боевики РДК, готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область, и, возможно, иностранные летчики в институте ВВС имени Кожедуба.
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"По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте", — сказал Буданов.
При этом, по его словам, подобные РДК подразделения способны действовать лишь в приграничных зонах, "они не смогут с оружием дойти до Москвы".
Ранее президент России Владимир Путин сравнил РДК с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, бойцы которой "воевали против своей Родины с оружием в руках", добавив, что "чем они закончили, хорошо известно". Он отметил, что "тогда эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима".
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковБелгородская областьСергей ЛебедевВладимир ПутиндиверсантыВ миреКирилл Буданов*
 
 
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