https://ria.ru/20240331/budanov-1936943524.html

Буданов высказался о деятельности боевиков РДК*

Буданов высказался о деятельности боевиков РДК* - РИА Новости, 31.03.2024

Буданов высказался о деятельности боевиков РДК*

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в воскресенье заявил в эфире телеканала "Рада", что действия членов ячейки РДК*... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T13:56

2024-03-31T13:56

2024-03-31T23:02

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сергей лебедев

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в воскресенье заявил в эфире телеканала "Рада", что действия членов ячейки РДК* ("Русский добровольческий корпус"*) выгодны Киеву. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан 28 марта заявил РИА Новости, что Вооруженные силы России ударами в ночь на четверг уничтожили в Харькове около 50 военнослужащих, в их числе боевики РДК, готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область, и, возможно, иностранные летчики в институте ВВС имени Кожедуба. "По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте", — сказал Буданов.При этом, по его словам, подобные РДК подразделения способны действовать лишь в приграничных зонах, "они не смогут с оружием дойти до Москвы". Ранее президент России Владимир Путин сравнил РДК с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, бойцы которой "воевали против своей Родины с оружием в руках", добавив, что "чем они закончили, хорошо известно". Он отметил, что "тогда эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима".* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

https://ria.ru/20240330/boeviki-1936884672.html

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Ольга Фомченкова

россия, харьков, белгородская область, сергей лебедев, владимир путин, диверсанты, в мире, кирилл буданов*