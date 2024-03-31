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В Британии раскрыли шокирующие факты об утечках данных и оружия из армии - РИА Новости, 31.03.2024
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09:19 31.03.2024 (обновлено: 15:31 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/britaniya-1936914028.html
В Британии раскрыли шокирующие факты об утечках данных и оружия из армии
В Британии раскрыли шокирующие факты об утечках данных и оружия из армии - РИА Новости, 31.03.2024
В Британии раскрыли шокирующие факты об утечках данных и оружия из армии
Вооруженные силы Великобритании потеряли несколько пулеметов, штурмовых винтовок, ракетных установок и тысячи патронов, передает The Telegraph. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T09:19
2024-03-31T15:31
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Великобритании потеряли несколько пулеметов, штурмовых винтовок, ракетных установок и тысячи патронов, передает The Telegraph."Среди других потерь — деактивированная российская ракетная установка, до восьми винтовок SA-80 и несколько пистолетов Glock", — перечисляет издание.В общей сложности с 2018 года с военных баз было украдено не менее 30 единиц оружия. Кроме того, за последние четыре года из Министерства обороны пропало не менее 1400 ноутбуков и около 300 USB-накопителей, на которых могли храниться конфиденциальные данные, говорится в статье.Член парламент Сара Олни заявила, что произошедшее не может не вызывать у британцев опасения за свою личную безопасность.Несмотря на то, что полиция начала расследование, ни одна из утерянных единиц оружия не была найдена, заключается в материале.
https://ria.ru/20240308/britaniya-1931883634.html
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в мире, великобритания, технологии
В мире, Великобритания, Технологии
В Британии раскрыли шокирующие факты об утечках данных и оружия из армии

The Telegraph: в ВС Британии пропали секретные данные и десятки единиц оружия

CC BY 2.0 / UK MOD/Corporal Tom Evans (RLC) / Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
CC BY 2.0 / UK MOD/Corporal Tom Evans (RLC) /
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Великобритании потеряли несколько пулеметов, штурмовых винтовок, ракетных установок и тысячи патронов, передает The Telegraph.
"Среди других потерь — деактивированная российская ракетная установка, до восьми винтовок SA-80 и несколько пистолетов Glock", — перечисляет издание.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Минобороны Британии столкнулось с крупнейшей нехваткой средств
8 марта, 11:36
В общей сложности с 2018 года с военных баз было украдено не менее 30 единиц оружия. Кроме того, за последние четыре года из Министерства обороны пропало не менее 1400 ноутбуков и около 300 USB-накопителей, на которых могли храниться конфиденциальные данные, говорится в статье.
Член парламент Сара Олни заявила, что произошедшее не может не вызывать у британцев опасения за свою личную безопасность.
Несмотря на то, что полиция начала расследование, ни одна из утерянных единиц оружия не была найдена, заключается в материале.
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