https://ria.ru/20240331/bespilotniki-1936909361.html

Власти Ярославской области рассказали о последствиях отражения атаки БПЛА

Власти Ярославской области рассказали о последствиях отражения атаки БПЛА - РИА Новости, 31.03.2024

Власти Ярославской области рассказали о последствиях отражения атаки БПЛА

После отражения атаки трех беспилотников в Ярославской области разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T08:48

2024-03-31T08:48

2024-03-31T08:48

специальная военная операция на украине

ярославская область

михаил евраев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. После отражения атаки трех беспилотников в Ярославской области разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале. "В Ярославской области отражена атака трех украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет", - написал он. В воскресенье утром в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью.

https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924091900.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, михаил евраев, безопасность