https://ria.ru/20240331/bespilotniki-1936909361.html
Власти Ярославской области рассказали о последствиях отражения атаки БПЛА
Власти Ярославской области рассказали о последствиях отражения атаки БПЛА - РИА Новости, 31.03.2024
Власти Ярославской области рассказали о последствиях отражения атаки БПЛА
После отражения атаки трех беспилотников в Ярославской области разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T08:48
2024-03-31T08:48
2024-03-31T08:48
специальная военная операция на украине
ярославская область
михаил евраев
безопасность
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. После отражения атаки трех беспилотников в Ярославской области разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале. "В Ярославской области отражена атака трех украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет", - написал он. В воскресенье утром в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью.
https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924091900.html
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ярославская область, михаил евраев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ярославская область, Михаил Евраев, Безопасность
Власти Ярославской области рассказали о последствиях отражения атаки БПЛА
Евраев: после отражения атаки трех БПЛА в Ярославской области разрушений нет