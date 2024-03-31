В дронах ВСУ нашли батарейки, применяемые НАСА в марсианской программе
Российские специалисты нашли в дронах ВСУ батарейки от марсианской миссии НАСА
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские специалисты нашли в трофейных украинских FPV-дронах аккумуляторы, применяемые НАСА в марсианской программе, сообщил РИА Новости гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
"Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии НАСА. Видимо, первые FPV-дроны Украина собирала с помощью своих американских "партнеров" и эти батареи были установлены, так как рассчитывалось применять FPV-дроны зимой, при сильных отрицательных температурах", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, это очень дорогие батареи, которые обычно не применяют в кустарной технике. Специалисты компании также обнаружили в трофейных БПЛА алюминиевые сплавы, которые США используют в космической программе. Гендиректор ЦКБР предположил, что американцы в первые месяцы конфликта поставили Киеву FPV-дроны, но у подрядчика не было других доступных материалов.
"В нем (подобном алюминии. — Прим. ред.) 70 процентов — обычные сплавы, а 30 процентов — две страницы различных гомеопатических присадок, обеспечивающих алюминию стабильность в вакууме. Вот для чего FPV-дрону такой алюминий?" — отметил Кузякин.
Собеседник агентства добавил, что ЦКБР регулярно получает из зоны спецоперации трофейные БПЛА, в которых "зашита" масса полезной информации и материала для анализа.
ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих беспилотников. Компания создала линейку боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 километров в час без полезной нагрузки). Научный костяк Центра — выпускники МФТИ.
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