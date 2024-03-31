https://ria.ru/20240331/batareyki-1936919774.html

В дронах ВСУ нашли батарейки, применяемые НАСА в марсианской программе

В дронах ВСУ нашли батарейки, применяемые НАСА в марсианской программе - РИА Новости, 31.03.2024

В дронах ВСУ нашли батарейки, применяемые НАСА в марсианской программе

Российские специалисты нашли в трофейных украинских FPV-дронах аккумуляторы, применяемые НАСА в марсианской программе, сообщил РИА Новости гендиректор Центра... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T10:10

2024-03-31T10:10

2024-03-31T11:01

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские специалисты нашли в трофейных украинских FPV-дронах аккумуляторы, применяемые НАСА в марсианской программе, сообщил РИА Новости гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин."Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии НАСА. Видимо, первые FPV-дроны Украина собирала с помощью своих американских "партнеров" и эти батареи были установлены, так как рассчитывалось применять FPV-дроны зимой, при сильных отрицательных температурах", — сказал собеседник агентства.По его словам, это очень дорогие батареи, которые обычно не применяют в кустарной технике. Специалисты компании также обнаружили в трофейных БПЛА алюминиевые сплавы, которые США используют в космической программе. Гендиректор ЦКБР предположил, что американцы в первые месяцы конфликта поставили Киеву FPV-дроны, но у подрядчика не было других доступных материалов."В нем (подобном алюминии. — Прим. ред.) 70 процентов — обычные сплавы, а 30 процентов — две страницы различных гомеопатических присадок, обеспечивающих алюминию стабильность в вакууме. Вот для чего FPV-дрону такой алюминий?" — отметил Кузякин.Собеседник агентства добавил, что ЦКБР регулярно получает из зоны спецоперации трофейные БПЛА, в которых "зашита" масса полезной информации и материала для анализа.

https://ria.ru/20231127/khod-1912154364.html

https://ria.ru/20240330/drony-1936801210.html

https://ria.ru/20240329/drony-1936517568.html

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сша, украина, наса, цаги имени н. е. жуковского, в мире, россия, киев