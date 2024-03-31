Рейтинг@Mail.ru
В дронах ВСУ нашли батарейки, применяемые НАСА в марсианской программе - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 31.03.2024 (обновлено: 11:01 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/batareyki-1936919774.html
В дронах ВСУ нашли батарейки, применяемые НАСА в марсианской программе
В дронах ВСУ нашли батарейки, применяемые НАСА в марсианской программе - РИА Новости, 31.03.2024
В дронах ВСУ нашли батарейки, применяемые НАСА в марсианской программе
Российские специалисты нашли в трофейных украинских FPV-дронах аккумуляторы, применяемые НАСА в марсианской программе, сообщил РИА Новости гендиректор Центра... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T10:10
2024-03-31T11:01
специальная военная операция на украине
сша
украина
наса
цаги имени н. е. жуковского
в мире
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские специалисты нашли в трофейных украинских FPV-дронах аккумуляторы, применяемые НАСА в марсианской программе, сообщил РИА Новости гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин."Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии НАСА. Видимо, первые FPV-дроны Украина собирала с помощью своих американских "партнеров" и эти батареи были установлены, так как рассчитывалось применять FPV-дроны зимой, при сильных отрицательных температурах", — сказал собеседник агентства.По его словам, это очень дорогие батареи, которые обычно не применяют в кустарной технике. Специалисты компании также обнаружили в трофейных БПЛА алюминиевые сплавы, которые США используют в космической программе. Гендиректор ЦКБР предположил, что американцы в первые месяцы конфликта поставили Киеву FPV-дроны, но у подрядчика не было других доступных материалов."В нем (подобном алюминии. — Прим. ред.) 70 процентов — обычные сплавы, а 30 процентов — две страницы различных гомеопатических присадок, обеспечивающих алюминию стабильность в вакууме. Вот для чего FPV-дрону такой алюминий?" — отметил Кузякин.Собеседник агентства добавил, что ЦКБР регулярно получает из зоны спецоперации трофейные БПЛА, в которых "зашита" масса полезной информации и материала для анализа.
https://ria.ru/20231127/khod-1912154364.html
https://ria.ru/20240330/drony-1936801210.html
https://ria.ru/20240329/drony-1936517568.html
сша
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, наса, цаги имени н. е. жуковского, в мире, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, НАСА, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского, В мире, Россия, Киев
В дронах ВСУ нашли батарейки, применяемые НАСА в марсианской программе

Российские специалисты нашли в дронах ВСУ батарейки от марсианской миссии НАСА

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские специалисты нашли в трофейных украинских FPV-дронах аккумуляторы, применяемые НАСА в марсианской программе, сообщил РИА Новости гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
"Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии НАСА. Видимо, первые FPV-дроны Украина собирала с помощью своих американских "партнеров" и эти батареи были установлены, так как рассчитывалось применять FPV-дроны зимой, при сильных отрицательных температурах", — сказал собеседник агентства.
Спутник на фоне планеты - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Космический удар. СМИ испугались хода России против Украины
27 ноября 2023, 15:40
По его словам, это очень дорогие батареи, которые обычно не применяют в кустарной технике. Специалисты компании также обнаружили в трофейных БПЛА алюминиевые сплавы, которые США используют в космической программе. Гендиректор ЦКБР предположил, что американцы в первые месяцы конфликта поставили Киеву FPV-дроны, но у подрядчика не было других доступных материалов.
"В нем (подобном алюминии. — Прим. ред.) 70 процентов — обычные сплавы, а 30 процентов — две страницы различных гомеопатических присадок, обеспечивающих алюминию стабильность в вакууме. Вот для чего FPV-дрону такой алюминий?" — отметил Кузякин.
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Разработчик дронов рассказал о защите ЧФ от беспилотных катеров ВСУ
30 марта, 11:14
Собеседник агентства добавил, что ЦКБР регулярно получает из зоны спецоперации трофейные БПЛА, в которых "зашита" масса полезной информации и материала для анализа.

ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих беспилотников. Компания создала линейку боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 километров в час без полезной нагрузки). Научный костяк Центра — выпускники МФТИ.

Дрон Джокер - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Рота ВСУ сдалась в плен, увидев работу дронов "Джокер"
29 марта, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаНАСАЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоВ миреРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала