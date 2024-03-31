https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html

В Казани ребенок утонул в бассейне в фитнес-клубе

В Казани ребенок утонул в бассейне в фитнес-клубе - РИА Новости, 31.03.2024

В Казани ребенок утонул в бассейне в фитнес-клубе

Ребенок утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Казани, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T17:41

2024-03-31T17:41

2024-03-31T17:41

происшествия

казань

советский район

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КАЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Ребенок утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Казани, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает прокуратура Татарстана. "По предварительной информации, семилетний ребенок утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Советского района Казани. По данному факту организована прокурорская проверка. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал представитель надзорного ведомства", - говорится в сообщении. По инициативе прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование взято на контроль в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903755696.html

казань

советский район

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происшествия, казань, советский район