https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html
В Казани ребенок утонул в бассейне в фитнес-клубе
В Казани ребенок утонул в бассейне в фитнес-клубе - РИА Новости, 31.03.2024
В Казани ребенок утонул в бассейне в фитнес-клубе
Ребенок утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Казани, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T17:41
2024-03-31T17:41
2024-03-31T17:41
происшествия
казань
советский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587998837_0:119:1921:1199_1920x0_80_0_0_fa7f016b51f1086774241076f665e4f8.jpg
КАЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Ребенок утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Казани, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает прокуратура Татарстана. "По предварительной информации, семилетний ребенок утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Советского района Казани. По данному факту организована прокурорская проверка. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал представитель надзорного ведомства", - говорится в сообщении. По инициативе прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование взято на контроль в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903755696.html
казань
советский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587998837_0:0:1717:1288_1920x0_80_0_0_f0f728838310758e11be641958351077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, советский район
Происшествия, Казань, Советский район
В Казани ребенок утонул в бассейне в фитнес-клубе
В Казани ребенок утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбудили уголовное дело