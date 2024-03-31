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В Казани ребенок утонул в бассейне в фитнес-клубе - РИА Новости, 31.03.2024
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17:41 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html
В Казани ребенок утонул в бассейне в фитнес-клубе
В Казани ребенок утонул в бассейне в фитнес-клубе - РИА Новости, 31.03.2024
В Казани ребенок утонул в бассейне в фитнес-клубе
Ребенок утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Казани, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T17:41
2024-03-31T17:41
происшествия
казань
советский район
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КАЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Ребенок утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Казани, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает прокуратура Татарстана. "По предварительной информации, семилетний ребенок утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Советского района Казани. По данному факту организована прокурорская проверка. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал представитель надзорного ведомства", - говорится в сообщении. По инициативе прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование взято на контроль в надзорном ведомстве.
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казань
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происшествия, казань, советский район
Происшествия, Казань, Советский район
В Казани ребенок утонул в бассейне в фитнес-клубе

В Казани ребенок утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбудили уголовное дело

© Pixabay / 526663Бассейн
Бассейн - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Pixabay / 526663
Бассейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Ребенок утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Казани, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает прокуратура Татарстана.
"По предварительной информации, семилетний ребенок утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Советского района Казани. По данному факту организована прокурорская проверка. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал представитель надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
По инициативе прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование взято на контроль в надзорном ведомстве.
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ПроисшествияКазаньСоветский район
 
 
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