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В Томске ищут машину, из окна которой могли размахивать автоматом - РИА Новости, 31.03.2024
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15:06 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/avtomat-1936950088.html
В Томске ищут машину, из окна которой могли размахивать автоматом
В Томске ищут машину, из окна которой могли размахивать автоматом - РИА Новости, 31.03.2024
В Томске ищут машину, из окна которой могли размахивать автоматом
Полицейские в Томске устанавливают водителя и пассажира легковой иномарки, из окна которой неизвестный размахивал предметом, похожим на автомат, сообщает УМВД... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T15:06
2024-03-31T15:06
происшествия
авто
томск
томская область
кировский район
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НОВОСИБИРСК, 31 мар - РИА Новости. Полицейские в Томске устанавливают водителя и пассажира легковой иномарки, из окна которой неизвестный размахивал предметом, похожим на автомат, сообщает УМВД по Томской области в Telegram-канале. "Сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой по городу Томску передвигается автомобиль, пассажир которого держит в руке предмет, конструктивно схожий с оружием", - прокомментировали в полиции сообщения из пабликов о машине, из окна которой размахивали автоматом. Полицейские устанавливают личность водителя и пассажира транспортного средства, проводится проверка. Кроме того, в воскресенье дежурную часть отдела МВД по Кировскому району Томска поступило сообщение о том, что в районе проспекта Ленина на остановке ТГУ мужчина, предположительно в военной форме, демонстрирует прохожим нож. "В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности мужчины", - говорится в сообщении.
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томск
томская область
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происшествия, авто, томск, томская область, кировский район
Происшествия, Авто, Томск, Томская область, Кировский район
В Томске ищут машину, из окна которой могли размахивать автоматом

Полиция в Томске ищет машину, из окна которой могли размахивать автоматом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 31 мар - РИА Новости. Полицейские в Томске устанавливают водителя и пассажира легковой иномарки, из окна которой неизвестный размахивал предметом, похожим на автомат, сообщает УМВД по Томской области в Telegram-канале.
"Сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой по городу Томску передвигается автомобиль, пассажир которого держит в руке предмет, конструктивно схожий с оружием", - прокомментировали в полиции сообщения из пабликов о машине, из окна которой размахивали автоматом.
Полицейские устанавливают личность водителя и пассажира транспортного средства, проводится проверка.
Кроме того, в воскресенье дежурную часть отдела МВД по Кировскому району Томска поступило сообщение о том, что в районе проспекта Ленина на остановке ТГУ мужчина, предположительно в военной форме, демонстрирует прохожим нож.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности мужчины", - говорится в сообщении.
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