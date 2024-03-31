https://ria.ru/20240331/avtomat-1936950088.html

В Томске ищут машину, из окна которой могли размахивать автоматом

В Томске ищут машину, из окна которой могли размахивать автоматом - РИА Новости, 31.03.2024

В Томске ищут машину, из окна которой могли размахивать автоматом

Полицейские в Томске устанавливают водителя и пассажира легковой иномарки, из окна которой неизвестный размахивал предметом, похожим на автомат, сообщает УМВД... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T15:06

2024-03-31T15:06

2024-03-31T15:06

происшествия

авто

томск

томская область

кировский район

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НОВОСИБИРСК, 31 мар - РИА Новости. Полицейские в Томске устанавливают водителя и пассажира легковой иномарки, из окна которой неизвестный размахивал предметом, похожим на автомат, сообщает УМВД по Томской области в Telegram-канале. "Сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой по городу Томску передвигается автомобиль, пассажир которого держит в руке предмет, конструктивно схожий с оружием", - прокомментировали в полиции сообщения из пабликов о машине, из окна которой размахивали автоматом. Полицейские устанавливают личность водителя и пассажира транспортного средства, проводится проверка. Кроме того, в воскресенье дежурную часть отдела МВД по Кировскому району Томска поступило сообщение о том, что в районе проспекта Ленина на остановке ТГУ мужчина, предположительно в военной форме, демонстрирует прохожим нож. "В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности мужчины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230922/diversiya-1897922741.html

томск

томская область

кировский район

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происшествия, авто, томск, томская область, кировский район