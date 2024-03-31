https://ria.ru/20240331/avto-1936888821.html

Названы ценные экземпляры, которые остались на рынке подержанных авто

Названы ценные экземпляры, которые остались на рынке подержанных авто - РИА Новости, 31.03.2024

Названы ценные экземпляры, которые остались на рынке подержанных авто

На рынке подержанных авто по-прежнему преобладает японская и немецкая продукция, и при грамотном подходе есть возможность выбрать подходящий экземпляр,... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T02:17

2024-03-31T02:17

2024-03-31T02:17

экономика

авто

bmw ag

volkswagen group

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. На рынке подержанных авто по-прежнему преобладает японская и немецкая продукция, и при грамотном подходе есть возможность выбрать подходящий экземпляр, рассказал агентству “Прайм” руководитель группы исследований и клиентской аналитики Авто.ру Алексей Муханов.По его словам, на первом месте по-прежнему находятся японские авто: их доля среди подержанных составляет четверть, что на 2 п.п. ниже, чем в июле 2023 года. На втором месте немецкие марки с долей в 22%, на третьем - российский автопром (18%).Ситуация может измениться не ранее, чем через два-три года, когда на вторичный рынок придут китайские модели, утверждает Муханов. Пока их доля увеличилась всего на 3,5%. Наиболее популярная ценовая категория на вторичке - от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей: на нее приходится 21% предложения. Средний возраст такого авто - 10 лет, пробег - около 130 тысяч километров.С учетом проблем с поставками запчастей меньше всего проблем доставят самые массовые автомобили. В 2023 году в топ-5 брендов с пробегом вошли Hyundai, Toyota, Mercedes-Benz, Kia и Volkswagen. Популярные модели - Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris. В премиум-сегменте спросом пользуются Mercedes-Benz E-Class, BMW X5, BMW 5er, Toyota Land Cruiser, BMW 3er, заключил специалист.

https://ria.ru/20240303/akpp-1930779705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, bmw ag, volkswagen group