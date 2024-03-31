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ЦАХАЛ заявил, что атаковал командный центр "Исламского джихада" в Газе - РИА Новости, 31.03.2024
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16:16 31.03.2024 (обновлено: 16:17 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/ataka-1936958218.html
ЦАХАЛ заявил, что атаковал командный центр "Исламского джихада" в Газе
ЦАХАЛ заявил, что атаковал командный центр "Исламского джихада" в Газе - РИА Новости, 31.03.2024
ЦАХАЛ заявил, что атаковал командный центр "Исламского джихада" в Газе
Израильские военные атаковали командный центр радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" во дворе одной из больниц в центре сектора Газа, сообщила... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T16:16
2024-03-31T16:17
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
исламский джихад
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар - РИА Новости. Израильские военные атаковали командный центр радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" во дворе одной из больниц в центре сектора Газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Беспилотник ЦАХАЛ недавно атаковал командный центр террористической организации "Исламский джихад", расположенный во дворе больницы Аль-Акса в районе Дейр-эль-Балах", - заявили в пресс-службе, добавив, что в этот момент там находились радикалы из этой группировки. По данным военных, по объекту был нанесен точный удар с целью избежать ущерба гражданскому населению и больнице. Отмечается, что больница продолжает функционировать в нормальном режиме.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), исламский джихад, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Исламский джихад, Израиль, В мире
ЦАХАЛ заявил, что атаковал командный центр "Исламского джихада" в Газе

ЦАХАЛ: армия атаковала командный центр "Исламского джихада" у больницы в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист
Израильский артиллерист - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар - РИА Новости. Израильские военные атаковали командный центр радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" во дворе одной из больниц в центре сектора Газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Беспилотник ЦАХАЛ недавно атаковал командный центр террористической организации "Исламский джихад", расположенный во дворе больницы Аль-Акса в районе Дейр-эль-Балах", - заявили в пресс-службе, добавив, что в этот момент там находились радикалы из этой группировки.
По данным военных, по объекту был нанесен точный удар с целью избежать ущерба гражданскому населению и больнице. Отмечается, что больница продолжает функционировать в нормальном режиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Исламский джихадИзраильВ мире
 
 
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