https://ria.ru/20240331/ataka-1936958218.html

ЦАХАЛ заявил, что атаковал командный центр "Исламского джихада" в Газе

ЦАХАЛ заявил, что атаковал командный центр "Исламского джихада" в Газе - РИА Новости, 31.03.2024

ЦАХАЛ заявил, что атаковал командный центр "Исламского джихада" в Газе

Израильские военные атаковали командный центр радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" во дворе одной из больниц в центре сектора Газа, сообщила... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T16:16

2024-03-31T16:16

2024-03-31T16:17

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

исламский джихад

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар - РИА Новости. Израильские военные атаковали командный центр радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" во дворе одной из больниц в центре сектора Газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Беспилотник ЦАХАЛ недавно атаковал командный центр террористической организации "Исламский джихад", расположенный во дворе больницы Аль-Акса в районе Дейр-эль-Балах", - заявили в пресс-службе, добавив, что в этот момент там находились радикалы из этой группировки. По данным военных, по объекту был нанесен точный удар с целью избежать ущерба гражданскому населению и больнице. Отмечается, что больница продолжает функционировать в нормальном режиме.

https://ria.ru/20240331/konflikt-1915630213.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), исламский джихад, израиль, в мире