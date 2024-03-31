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ЦАХАЛ заявил, что атаковал командный центр "Исламского джихада" в Газе
ЦАХАЛ заявил, что атаковал командный центр "Исламского джихада" в Газе - РИА Новости, 31.03.2024
ЦАХАЛ заявил, что атаковал командный центр "Исламского джихада" в Газе
Израильские военные атаковали командный центр радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" во дворе одной из больниц в центре сектора Газа, сообщила... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T16:16
2024-03-31T16:16
2024-03-31T16:17
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар - РИА Новости. Израильские военные атаковали командный центр радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" во дворе одной из больниц в центре сектора Газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Беспилотник ЦАХАЛ недавно атаковал командный центр террористической организации "Исламский джихад", расположенный во дворе больницы Аль-Акса в районе Дейр-эль-Балах", - заявили в пресс-службе, добавив, что в этот момент там находились радикалы из этой группировки. По данным военных, по объекту был нанесен точный удар с целью избежать ущерба гражданскому населению и больнице. Отмечается, что больница продолжает функционировать в нормальном режиме.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), исламский джихад, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Исламский джихад, Израиль, В мире
ЦАХАЛ заявил, что атаковал командный центр "Исламского джихада" в Газе
ЦАХАЛ: армия атаковала командный центр "Исламского джихада" у больницы в Газе