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Крымский астроном открыл новый астероид, пролетевший рядом с Землей - РИА Новости, 31.03.2024
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Наука
 
21:16 31.03.2024 (обновлено: 23:31 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/astronom-1936990497.html
Крымский астроном открыл новый астероид, пролетевший рядом с Землей
Крымский астроном открыл новый астероид, пролетевший рядом с Землей - РИА Новости, 31.03.2024
Крымский астроном открыл новый астероид, пролетевший рядом с Землей
Астроном из Крыма, первооткрыватель первой межзвездной кометы Геннадий Борисов, сообщил, что открыл новый астероид, который пролетел рядом с Землей около 19:00... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T21:16
2024-03-31T23:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Астроном из Крыма, первооткрыватель первой межзвездной кометы Геннадий Борисов, сообщил, что открыл новый астероид, который пролетел рядом с Землей около 19:00 мск в воскресенье на расстоянии порядка 28-30 тысяч километров, то есть на расстоянии орбиты геостационарных спутников. "Сегодня под утро я обнаружил этот новый объект, отправил свои наблюдения в Центр малых планет, мои наблюдения выложили на странице подтверждений околоземных астероидов. Еще несколько обсерваторий его наблюдали в течение нескольких часов. Стало ясно, что астероид небольшой — порядка двух-трех метров, но пролетает довольно близко, даже внутри геостационарной области спутников. Это порядка 28-30 тысяч километров от Земли. Пролет был в 19:00 мск", — рассказал Борисов РИА Новости. На данный момент точно определить группу астероидов, к которой относится открытое небесное тело, трудно. Ближайшие наблюдения помогут определить траекторию и параметры орбиты астероида. Борисов отметил, что гравитация Земли обязательно изменит орбиту астероида. Результаты наблюдения и расчеты будут опубликованы на официальном сайте Центра малых планет Международного астрономического союза. Геннадий Борисов в 2019 году открыл первую межзвездную комету. Параметры орбиты кометы показывают, что она прилетела в Солнечную систему и имеет межзвездное происхождение. Комета получила имя первооткрывателя 2I/Borisov. Астроном также открыл несколько комет и астероидов.
https://ria.ru/20240329/demografiya-1936430006.html
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Крымский астроном открыл новый астероид, пролетевший рядом с Землей

Крымский астроном Борисов открыл новый астероид, пролетевший рядом с Землей

© Depositphotos.com / meteorАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Depositphotos.com / meteor
Астероид приближается к Земле. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Астроном из Крыма, первооткрыватель первой межзвездной кометы Геннадий Борисов, сообщил, что открыл новый астероид, который пролетел рядом с Землей около 19:00 мск в воскресенье на расстоянии порядка 28-30 тысяч километров, то есть на расстоянии орбиты геостационарных спутников.
"Сегодня под утро я обнаружил этот новый объект, отправил свои наблюдения в Центр малых планет, мои наблюдения выложили на странице подтверждений околоземных астероидов. Еще несколько обсерваторий его наблюдали в течение нескольких часов. Стало ясно, что астероид небольшой — порядка двух-трех метров, но пролетает довольно близко, даже внутри геостационарной области спутников. Это порядка 28-30 тысяч километров от Земли. Пролет был в 19:00 мск", — рассказал Борисов РИА Новости.
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На данный момент точно определить группу астероидов, к которой относится открытое небесное тело, трудно. Ближайшие наблюдения помогут определить траекторию и параметры орбиты астероида. Борисов отметил, что гравитация Земли обязательно изменит орбиту астероида. Результаты наблюдения и расчеты будут опубликованы на официальном сайте Центра малых планет Международного астрономического союза.
Геннадий Борисов в 2019 году открыл первую межзвездную комету. Параметры орбиты кометы показывают, что она прилетела в Солнечную систему и имеет межзвездное происхождение. Комета получила имя первооткрывателя 2I/Borisov. Астроном также открыл несколько комет и астероидов.
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