Армения назвала США и Европу основными партнерами
Глава МИД Армении Мирзоян назвал ЕС и США основными партнерами страны
© Sputnik / Andranik GhazaryanМИД Армении
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
МИД Армении. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мар — РИА Новости. Армения считает США и Европу основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TN.
"У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Европейский союз являются основными партнерами <...> Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном", — сказал он.
Тем не менее дипломат отметил, что это нельзя назвать "поворотом". Ереван пытается обеспечить безопасность и развитие страны, а на Западе "есть хорошие партнеры".
Мирзоян также подчеркнул, что вопрос вступления Армении в НАТО не стоит на повестке дня.
"Мы участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличили присутствие в Косово, это форма сотрудничества", — пояснил глава МИД.
В последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Так, в октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а затем не появился на саммите СНГ. В ноябре он отказался принимать участие в саммите ОДКБ в Минске.
Кроме того, в середине февраля политик сообщил о приостановке членства в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что республика может выйти из организации, если последняя не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.
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В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления руководства Армении об ОДКБ оскорбительными и ультимативными. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли его и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.
Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.
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