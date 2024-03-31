https://ria.ru/20240331/armeniya-1936999657.html

Армения назвала США и Европу основными партнерами

Армения назвала США и Европу основными партнерами - РИА Новости, 01.04.2024

Армения назвала США и Европу основными партнерами

Армения считает США и Европу основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян в интервью... РИА Новости, 01.04.2024

2024-03-31T23:13

2024-03-31T23:13

2024-04-01T01:27

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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мар — РИА Новости. Армения считает США и Европу основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TN. "У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Европейский союз являются основными партнерами <...> Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном", — сказал он.Тем не менее дипломат отметил, что это нельзя назвать "поворотом". Ереван пытается обеспечить безопасность и развитие страны, а на Западе "есть хорошие партнеры".Мирзоян также подчеркнул, что вопрос вступления Армении в НАТО не стоит на повестке дня."Мы участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличили присутствие в Косово, это форма сотрудничества", — пояснил глава МИД.В последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Так, в октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а затем не появился на саммите СНГ. В ноябре он отказался принимать участие в саммите ОДКБ в Минске.Кроме того, в середине февраля политик сообщил о приостановке членства в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что республика может выйти из организации, если последняя не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления руководства Армении об ОДКБ оскорбительными и ультимативными. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли его и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20240329/armeniya-1936659413.html

https://ria.ru/20240328/armeniya-1936459378.html

https://ria.ru/20240329/armeniya-1936562641.html

https://ria.ru/20240319/arca-1934277360.html

армения

сша

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в мире, армения, сша, европа, арарат мирзоян, нато, снг, одкб, никол пашинян, мария захарова