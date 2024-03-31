https://ria.ru/20240331/armeniya-1936926111.html

Ереван опроверг заявление Баку о скоплении армянских войск на границе

Ереван опроверг заявление Баку о скоплении армянских войск на границе - РИА Новости, 31.03.2024

Ереван опроверг заявление Баку о скоплении армянских войск на границе

Министерство обороны Армении на своем сайте опровергло сообщение азербайджанской стороны о скоплении армянских войск на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T11:05

2024-03-31T11:05

2024-03-31T11:05

в мире

армения

азербайджан

ереван

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 31 мар - РИА Новости. Министерство обороны Армении на своем сайте опровергло сообщение азербайджанской стороны о скоплении армянских войск на границе с Азербайджаном. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы вооруженные силы Республики Армения осуществляют скопления, активные передвижения личного состава, бронетехники, артиллерии и других огневых средств на различных направлениях пограничной зоны, не соответствует действительности", — говорится в заявлении армянского военного ведомства.Миниобороны Армении также сообщило, что 30 марта в ряде Telegram-каналов были распространены фотографии выполняющих в рамках учебного процесса автопробег водителей-новобранцев, пытаясь представить это в качестве передвижения войск к границам, что "не соответствует действительности". "Министерство обороны Армении оценивает оперативную ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе последнего времени как стабильную и не видит необходимости в принятии дополнительных мер по защите границы", - отмечается в заявлении. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240329/armeniya-1936601034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, евросоюз