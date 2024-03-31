Ереван опроверг заявление Баку о скоплении армянских войск на границе
Минобороны Армении опровергло заявление Баку о скоплении войск на границе
Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 31 мар - РИА Новости. Министерство обороны Армении на своем сайте опровергло сообщение азербайджанской стороны о скоплении армянских войск на границе с Азербайджаном.
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"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы вооруженные силы Республики Армения осуществляют скопления, активные передвижения личного состава, бронетехники, артиллерии и других огневых средств на различных направлениях пограничной зоны, не соответствует действительности", — говорится в заявлении армянского военного ведомства.
Миниобороны Армении также сообщило, что 30 марта в ряде Telegram-каналов были распространены фотографии выполняющих в рамках учебного процесса автопробег водителей-новобранцев, пытаясь представить это в качестве передвижения войск к границам, что "не соответствует действительности".
"Министерство обороны Армении оценивает оперативную ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе последнего времени как стабильную и не видит необходимости в принятии дополнительных мер по защите границы", - отмечается в заявлении.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.