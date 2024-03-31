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Ереван опроверг заявление Баку о скоплении армянских войск на границе - РИА Новости, 31.03.2024
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11:05 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/armeniya-1936926111.html
Ереван опроверг заявление Баку о скоплении армянских войск на границе
Ереван опроверг заявление Баку о скоплении армянских войск на границе - РИА Новости, 31.03.2024
Ереван опроверг заявление Баку о скоплении армянских войск на границе
Министерство обороны Армении на своем сайте опровергло сообщение азербайджанской стороны о скоплении армянских войск на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T11:05
2024-03-31T11:05
в мире
армения
азербайджан
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 31 мар - РИА Новости. Министерство обороны Армении на своем сайте опровергло сообщение азербайджанской стороны о скоплении армянских войск на границе с Азербайджаном. &quot;Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы вооруженные силы Республики Армения осуществляют скопления, активные передвижения личного состава, бронетехники, артиллерии и других огневых средств на различных направлениях пограничной зоны, не соответствует действительности&quot;, — говорится в заявлении армянского военного ведомства.Миниобороны Армении также сообщило, что 30 марта в ряде Telegram-каналов были распространены фотографии выполняющих в рамках учебного процесса автопробег водителей-новобранцев, пытаясь представить это в качестве передвижения войск к границам, что "не соответствует действительности". "Министерство обороны Армении оценивает оперативную ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе последнего времени как стабильную и не видит необходимости в принятии дополнительных мер по защите границы", - отмечается в заявлении. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240329/armeniya-1936601034.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, евросоюз
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Евросоюз
Ереван опроверг заявление Баку о скоплении армянских войск на границе

Минобороны Армении опровергло заявление Баку о скоплении войск на границе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 31 мар - РИА Новости. Министерство обороны Армении на своем сайте опровергло сообщение азербайджанской стороны о скоплении армянских войск на границе с Азербайджаном.
«

"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы вооруженные силы Республики Армения осуществляют скопления, активные передвижения личного состава, бронетехники, артиллерии и других огневых средств на различных направлениях пограничной зоны, не соответствует действительности", — говорится в заявлении армянского военного ведомства.

Миниобороны Армении также сообщило, что 30 марта в ряде Telegram-каналов были распространены фотографии выполняющих в рамках учебного процесса автопробег водителей-новобранцев, пытаясь представить это в качестве передвижения войск к границам, что "не соответствует действительности".
"Министерство обороны Армении оценивает оперативную ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе последнего времени как стабильную и не видит необходимости в принятии дополнительных мер по защите границы", - отмечается в заявлении.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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В миреАрменияАзербайджанЕреванНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
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