https://ria.ru/20240331/arest-1936978497.html

Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ

Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ - РИА Новости, 31.03.2024

Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ

МИД России передал Украине требования о немедленном аресте главы СБУ Василия Малюка, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T19:06

2024-03-31T19:06

2024-03-31T19:50

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. МИД России передал Украине требования о немедленном аресте главы СБУ Василия Малюка, сообщили в ведомстве."Борьба с международным терроризмом — обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет ее международно-правовую ответственность", — говорится в заявлении министерства.Ранее в понедельник Малюк признался, что за подрывом Крымского моста в октябре 2022 года стоит Киев.

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