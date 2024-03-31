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Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ - РИА Новости, 31.03.2024
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19:06 31.03.2024 (обновлено: 19:50 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/arest-1936978497.html
Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ
Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ - РИА Новости, 31.03.2024
Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ
МИД России передал Украине требования о немедленном аресте главы СБУ Василия Малюка, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T19:06
2024-03-31T19:50
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. МИД России передал Украине требования о немедленном аресте главы СБУ Василия Малюка, сообщили в ведомстве."Борьба с международным терроризмом — обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет ее международно-правовую ответственность", — говорится в заявлении министерства.Ранее в понедельник Малюк признался, что за подрывом Крымского моста в октябре 2022 года стоит Киев.
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в мире, россия, служба безопасности украины, украина, москва
В мире, Россия, Служба безопасности Украины, Украина, Москва
Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ

МИД России потребовал ареста и выдачи главы СБУ Малюка

© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKYВасилий Малюк
Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKY
Василий Малюк. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. МИД России передал Украине требования о немедленном аресте главы СБУ Василия Малюка, сообщили в ведомстве.
"Борьба с международным терроризмом — обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет ее международно-правовую ответственность", — говорится в заявлении министерства.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
Ранее в понедельник Малюк признался, что за подрывом Крымского моста в октябре 2022 года стоит Киев.
 
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