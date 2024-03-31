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Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ
Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ - РИА Новости, 31.03.2024
Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ
МИД России передал Украине требования о немедленном аресте главы СБУ Василия Малюка, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T19:06
2024-03-31T19:06
2024-03-31T19:50
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. МИД России передал Украине требования о немедленном аресте главы СБУ Василия Малюка, сообщили в ведомстве."Борьба с международным терроризмом — обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет ее международно-правовую ответственность", — говорится в заявлении министерства.Ранее в понедельник Малюк признался, что за подрывом Крымского моста в октябре 2022 года стоит Киев.
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В мире, Россия, Служба безопасности Украины, Украина, Москва
Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ
МИД России потребовал ареста и выдачи главы СБУ Малюка