https://ria.ru/20240331/arest-1936945150.html

В Оренбурге арестовали владельца бара, где пропагандировали ЛГБТ*

В Оренбурге арестовали владельца бара, где пропагандировали ЛГБТ* - РИА Новости, 31.03.2024

В Оренбурге арестовали владельца бара, где пропагандировали ЛГБТ*

Центральный районный суд Оренбурга арестовал владельца бара Pose, на который пожаловались посетители из-за пропаганды запрещенного в РФ экстремистского движения РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T14:16

2024-03-31T14:16

2024-03-31T14:16

происшествия

оренбург

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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УФА, 31 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Оренбурга арестовал владельца бара Pose, на который пожаловались посетители из-за пропаганды запрещенного в РФ экстремистского движения ЛГБТ*, сообщает суд в своем Telegram-канале. Ранее правоохранители Оренбурга сообщали о пресечении деятельности клуба Pose, где в ходе обыска нашли парики и женскую одежду. Сообщалось, что 15 посетителей пожаловались полиции о том, что в клубе пропагандируют запрещенное в России движение ЛГБТ*. Ранее Центральный районный суд Оренбурга заключил под стражу до 18 мая арт-директора и администратора бара, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Позже Росфинмониторинг внес их в перечень террористов и экстремистов. Центральный районный суд Оренбурга в воскресенье рассмотрел материалы следствия об избрании меры пресечения владельцу бара Pose, которого тоже обвинили в организации экстремистской организации. "Суд частично удовлетворил ходатайство следователя и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого на срок 1 месяц 20 дней до 18 мая 2024 года. Постановление суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении Центрального райсуда Оренбурга. В суде раскрыли подробности хода расследования дела. "Обвиняемый… осуществлял подбор травести-артистов путем проведения предварительных собеседований с кандидатами, утверждал программы выступлений и мероприятий и обеспечивал их проведение в баре, обеспечивал проведение фото- и видеосъемки данных выступлений, и последующее размещение изображений и видеоматериалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения в группе в мессенджере Telegram, обеспечивая тем самым доступ к указанной информации неопределенного круг лиц", - говорится в релизе суда.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240228/shtraf-1929960948.html

https://ria.ru/20240310/simvolika-1932150657.html

оренбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбург, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)