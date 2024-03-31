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В Оренбурге арестовали владельца бара, где пропагандировали ЛГБТ* - РИА Новости, 31.03.2024
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14:16 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/arest-1936945150.html
В Оренбурге арестовали владельца бара, где пропагандировали ЛГБТ*
В Оренбурге арестовали владельца бара, где пропагандировали ЛГБТ* - РИА Новости, 31.03.2024
В Оренбурге арестовали владельца бара, где пропагандировали ЛГБТ*
Центральный районный суд Оренбурга арестовал владельца бара Pose, на который пожаловались посетители из-за пропаганды запрещенного в РФ экстремистского движения РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T14:16
2024-03-31T14:16
происшествия
оренбург
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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УФА, 31 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Оренбурга арестовал владельца бара Pose, на который пожаловались посетители из-за пропаганды запрещенного в РФ экстремистского движения ЛГБТ*, сообщает суд в своем Telegram-канале. Ранее правоохранители Оренбурга сообщали о пресечении деятельности клуба Pose, где в ходе обыска нашли парики и женскую одежду. Сообщалось, что 15 посетителей пожаловались полиции о том, что в клубе пропагандируют запрещенное в России движение ЛГБТ*. Ранее Центральный районный суд Оренбурга заключил под стражу до 18 мая арт-директора и администратора бара, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Позже Росфинмониторинг внес их в перечень террористов и экстремистов. Центральный районный суд Оренбурга в воскресенье рассмотрел материалы следствия об избрании меры пресечения владельцу бара Pose, которого тоже обвинили в организации экстремистской организации. "Суд частично удовлетворил ходатайство следователя и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого на срок 1 месяц 20 дней до 18 мая 2024 года. Постановление суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении Центрального райсуда Оренбурга. В суде раскрыли подробности хода расследования дела. "Обвиняемый… осуществлял подбор травести-артистов путем проведения предварительных собеседований с кандидатами, утверждал программы выступлений и мероприятий и обеспечивал их проведение в баре, обеспечивал проведение фото- и видеосъемки данных выступлений, и последующее размещение изображений и видеоматериалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения в группе в мессенджере Telegram, обеспечивая тем самым доступ к указанной информации неопределенного круг лиц", - говорится в релизе суда.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240228/shtraf-1929960948.html
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60
происшествия, оренбург, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Оренбург, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Оренбурге арестовали владельца бара, где пропагандировали ЛГБТ*

Суд арестовал владельца оренбургского бара Pose после жалоб на пропаганду ЛГБТ*

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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УФА, 31 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Оренбурга арестовал владельца бара Pose, на который пожаловались посетители из-за пропаганды запрещенного в РФ экстремистского движения ЛГБТ*, сообщает суд в своем Telegram-канале.
Ранее правоохранители Оренбурга сообщали о пресечении деятельности клуба Pose, где в ходе обыска нашли парики и женскую одежду. Сообщалось, что 15 посетителей пожаловались полиции о том, что в клубе пропагандируют запрещенное в России движение ЛГБТ*.
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Ранее Центральный районный суд Оренбурга заключил под стражу до 18 мая арт-директора и администратора бара, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Позже Росфинмониторинг внес их в перечень террористов и экстремистов.
Центральный районный суд Оренбурга в воскресенье рассмотрел материалы следствия об избрании меры пресечения владельцу бара Pose, которого тоже обвинили в организации экстремистской организации.
«
"Суд частично удовлетворил ходатайство следователя и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого на срок 1 месяц 20 дней до 18 мая 2024 года. Постановление суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении Центрального райсуда Оренбурга.
В суде раскрыли подробности хода расследования дела.
"Обвиняемый… осуществлял подбор травести-артистов путем проведения предварительных собеседований с кандидатами, утверждал программы выступлений и мероприятий и обеспечивал их проведение в баре, обеспечивал проведение фото- и видеосъемки данных выступлений, и последующее размещение изображений и видеоматериалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения в группе в мессенджере Telegram, обеспечивая тем самым доступ к указанной информации неопределенного круг лиц", - говорится в релизе суда.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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ПроисшествияОренбургРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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