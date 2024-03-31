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Актер Пердомо погиб в аварии в возрасте 27 лет

Актер Пердомо погиб в аварии в возрасте 27 лет - РИА Новости, 31.03.2024

Актер Пердомо погиб в аварии в возрасте 27 лет

Американо-британский актер Чэнс Пердомо погиб в результате аварии на 28-м году жизни, сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T03:21

2024-03-31T03:21

2024-03-31T03:21

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Американо-британский актер Чэнс Пердомо погиб в результате аварии на 28-м году жизни, сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей актера.Пердомо попал в ДТП на мотоцикле, больше в результате инцидента никто не пострадал. Как отметили представители актера, его страсть к искусству и жажда жизни ощущались всеми, кто был с ним знаком.Пердомо родился в 1996 году в Лос-Анджелесе, вскоре семья переехала в английский Саутгемптон. Первоначально он намеревался изучать право, но вместо этого решил заняться актерским мастерством.Фильмография актера насчитывает более десяти работ, включая картины "Убийственный долг", "Леденящие душу приключения Сабрины", "Поколение "Ви"".

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лос-анджелес, саутгемптон, сша, великобритания