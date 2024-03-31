https://ria.ru/20240331/akhmat-1936937194.html

ВСУ избегают контактных боев с "Ахматом" и просто бегут, рассказал военный

ВСУ избегают контактных боев с "Ахматом" и просто бегут, рассказал военный - РИА Новости, 31.03.2024

ВСУ избегают контактных боев с "Ахматом" и просто бегут, рассказал военный

Украинские военные боятся вступать в контактные бои с бойцами батальона 291-го полка ВС РФ "Ахмат-Восток" и сразу убегают, это позволило ахматовцам с начала... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T13:04

2024-03-31T13:04

2024-03-31T13:05

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a38e600ccb3e7d2408ba97dee5cafc3e.jpg

ТОКМАК (Запорожская область), 31 мар - РИА Новости. Украинские военные боятся вступать в контактные бои с бойцами батальона 291-го полка ВС РФ "Ахмат-Восток" и сразу убегают, это позволило ахматовцам с начала года продвинуться на семь километров на запорожском направлении в сторону села Работино, рассказал РИА Новости командир аэроразведки батальона с позывным "Добрый". "Начиная с Нового года мы продвинулись порядка шести-семи километров. Работино почти, считай, под нашим контролем", - сказал собеседник агентства. Батальон "Восток" занимает рубеж длиной около семи километров - от села Работино до села Копани в Запорожской области, сказал командир. По его словам, ВСУ не вступают в стрелковый бой: как только бойцы "Ахмата" подходят к их позициям, украинские военнослужащие отступают. "Чтобы дойти до противника, они нас и "кассетами", и "камикадзе" (дроны - ред.), и сбросами (боеприпасов - ред.) - вот, что они против нас используют. А в контактные бои они не вступают с нами. Бегут люди - как с ними? Мы через все это проходим - через их кассетные (обстрелы - ред.), "камикадзе" и так далее, снаряды, которые им предоставляет весь блок НАТО. Мы пытаемся с ними стрелковый бой наладить, но они никак на это не реагируют. Не хотят, короче", - сказал боец. Также он предоставил видео разведывательных полетов беспилотников его подразделения, на которых видна окрестность села Работино, украинские фортификационные сооружения, подбитая техника и передвижение военнослужащих ВСУ.

https://ria.ru/20240118/zhenschiny-1921977487.html

https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906329590.html

работино

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

работино, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф