ВСУ избегают контактных боев с "Ахматом" и просто бегут, рассказал военный
Командир аэроразведки: ВСУ избегают контактных боев с "Ахматом" и просто бегут
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
ТОКМАК (Запорожская область), 31 мар - РИА Новости. Украинские военные боятся вступать в контактные бои с бойцами батальона 291-го полка ВС РФ "Ахмат-Восток" и сразу убегают, это позволило ахматовцам с начала года продвинуться на семь километров на запорожском направлении в сторону села Работино, рассказал РИА Новости командир аэроразведки батальона с позывным "Добрый".
"Начиная с Нового года мы продвинулись порядка шести-семи километров. Работино почти, считай, под нашим контролем", - сказал собеседник агентства.
Батальон "Восток" занимает рубеж длиной около семи километров - от села Работино до села Копани в Запорожской области, сказал командир.
По его словам, ВСУ не вступают в стрелковый бой: как только бойцы "Ахмата" подходят к их позициям, украинские военнослужащие отступают.
"Чтобы дойти до противника, они нас и "кассетами", и "камикадзе" (дроны - ред.), и сбросами (боеприпасов - ред.) - вот, что они против нас используют. А в контактные бои они не вступают с нами. Бегут люди - как с ними? Мы через все это проходим - через их кассетные (обстрелы - ред.), "камикадзе" и так далее, снаряды, которые им предоставляет весь блок НАТО. Мы пытаемся с ними стрелковый бой наладить, но они никак на это не реагируют. Не хотят, короче", - сказал боец.
Также он предоставил видео разведывательных полетов беспилотников его подразделения, на которых видна окрестность села Работино, украинские фортификационные сооружения, подбитая техника и передвижение военнослужащих ВСУ.
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