Рейтинг@Mail.ru
ВСУ избегают контактных боев с "Ахматом" и просто бегут, рассказал военный - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 31.03.2024 (обновлено: 13:05 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/akhmat-1936937194.html
ВСУ избегают контактных боев с "Ахматом" и просто бегут, рассказал военный
ВСУ избегают контактных боев с "Ахматом" и просто бегут, рассказал военный - РИА Новости, 31.03.2024
ВСУ избегают контактных боев с "Ахматом" и просто бегут, рассказал военный
Украинские военные боятся вступать в контактные бои с бойцами батальона 291-го полка ВС РФ "Ахмат-Восток" и сразу убегают, это позволило ахматовцам с начала... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:04
2024-03-31T13:05
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a38e600ccb3e7d2408ba97dee5cafc3e.jpg
ТОКМАК (Запорожская область), 31 мар - РИА Новости. Украинские военные боятся вступать в контактные бои с бойцами батальона 291-го полка ВС РФ "Ахмат-Восток" и сразу убегают, это позволило ахматовцам с начала года продвинуться на семь километров на запорожском направлении в сторону села Работино, рассказал РИА Новости командир аэроразведки батальона с позывным "Добрый". "Начиная с Нового года мы продвинулись порядка шести-семи километров. Работино почти, считай, под нашим контролем", - сказал собеседник агентства. Батальон "Восток" занимает рубеж длиной около семи километров - от села Работино до села Копани в Запорожской области, сказал командир. По его словам, ВСУ не вступают в стрелковый бой: как только бойцы "Ахмата" подходят к их позициям, украинские военнослужащие отступают. "Чтобы дойти до противника, они нас и "кассетами", и "камикадзе" (дроны - ред.), и сбросами (боеприпасов - ред.) - вот, что они против нас используют. А в контактные бои они не вступают с нами. Бегут люди - как с ними? Мы через все это проходим - через их кассетные (обстрелы - ред.), "камикадзе" и так далее, снаряды, которые им предоставляет весь блок НАТО. Мы пытаемся с ними стрелковый бой наладить, но они никак на это не реагируют. Не хотят, короче", - сказал боец. Также он предоставил видео разведывательных полетов беспилотников его подразделения, на которых видна окрестность села Работино, украинские фортификационные сооружения, подбитая техника и передвижение военнослужащих ВСУ.
https://ria.ru/20240118/zhenschiny-1921977487.html
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906329590.html
работино
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f0f6491af957d89d71fd4575416c1fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
работино, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ избегают контактных боев с "Ахматом" и просто бегут, рассказал военный

Командир аэроразведки: ВСУ избегают контактных боев с "Ахматом" и просто бегут

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКМАК (Запорожская область), 31 мар - РИА Новости. Украинские военные боятся вступать в контактные бои с бойцами батальона 291-го полка ВС РФ "Ахмат-Восток" и сразу убегают, это позволило ахматовцам с начала года продвинуться на семь километров на запорожском направлении в сторону села Работино, рассказал РИА Новости командир аэроразведки батальона с позывным "Добрый".
"Начиная с Нового года мы продвинулись порядка шести-семи километров. Работино почти, считай, под нашим контролем", - сказал собеседник агентства.
Боец спецназа Ахмат о женской роте ВСУ на Кременском направлении - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Боец "Ахмата": женская рота ВСУ появилась на Кременском участке фронта
18 января, 06:37
Батальон "Восток" занимает рубеж длиной около семи километров - от села Работино до села Копани в Запорожской области, сказал командир.
По его словам, ВСУ не вступают в стрелковый бой: как только бойцы "Ахмата" подходят к их позициям, украинские военнослужащие отступают.
"Чтобы дойти до противника, они нас и "кассетами", и "камикадзе" (дроны - ред.), и сбросами (боеприпасов - ред.) - вот, что они против нас используют. А в контактные бои они не вступают с нами. Бегут люди - как с ними? Мы через все это проходим - через их кассетные (обстрелы - ред.), "камикадзе" и так далее, снаряды, которые им предоставляет весь блок НАТО. Мы пытаемся с ними стрелковый бой наладить, но они никак на это не реагируют. Не хотят, короче", - сказал боец.
Также он предоставил видео разведывательных полетов беспилотников его подразделения, на которых видна окрестность села Работино, украинские фортификационные сооружения, подбитая техника и передвижение военнослужащих ВСУ.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ применяют фосфор на Кременском участке
31 октября 2023, 06:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала