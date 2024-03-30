https://ria.ru/20240330/zhuravli-1936801463.html

Московские школьники провели акцию "Журавлик мира и добра"

Московские школьники провели акцию "Журавлик мира и добра" - РИА Новости, 30.03.2024

Московские школьники провели акцию "Журавлик мира и добра"

В Центре развития и творчества детей и юношества "Гермес" и школе номер 1213 провели акцию "Журавлик мира и добра", в которой дети и участники программы... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T11:18

2024-03-30T11:18

2024-03-30T11:18

теракт в "крокус сити холле"

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Центре развития и творчества детей и юношества "Гермес" и школе номер 1213 провели акцию "Журавлик мира и добра", в которой дети и участники программы "Московское долголетие" сделали более двух тысяч бумажных журавлей в память о погибших во время теракта в "Крокусе", сообщил директор творческого центра Алексей Лыков. "В течение недели с момента террористического акта наш центр и соседняя школа проводили акцию "Журавлик мира и добра". Дети, приходя на занятия, делали журавлики, писали на крылышках пожелания: добра, мира, чтобы такого больше не случилось. За неделю более двух тысяч журавликов сделали не только дети, но и участники проекта мэра Москвы "Московское долголетие", - сказал журналистам Лыков. Директор центра добавил, что один из погибших детей Артемий Шалаев занимался в центре "Гермес", дети написали записки, в которых обратились к Артемию. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция «Журавлик мира и добра» в память о жертвах теракта в "Крокусе" Центр развития и творчества детей и юношества «Гермес» и школа номер 1213 провели акцию «Журавлик мира и добра» - всего было сделано более 2 тыс бумажных журавлей в память о жертвах теракта в «Крокусе». Один из погибших детей, Артемий, занимался в этом центре. 2024-03-30T11:18 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, московская область (подмосковье)