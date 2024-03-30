https://ria.ru/20240330/zhiltsy-1936880616.html

В Кургане жильцов многоквартирного дома расселят из-за угрозы ЧС

В Кургане жильцов многоквартирного дома расселят из-за угрозы ЧС - РИА Новости, 30.03.2024

В Кургане жильцов многоквартирного дома расселят из-за угрозы ЧС

Жильцов многоквартирного дома на улице Красномаячной в Кургане временно отселяют из-за признаков аварийности здания, сообщает пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T21:51

2024-03-30T21:51

2024-03-30T21:54

происшествия

курган

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Жильцов многоквартирного дома на улице Красномаячной в Кургане временно отселяют из-за признаков аварийности здания, сообщает пресс-служба горадминистрации. "По решению городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кургане проводится временное отселение жителей дома по улице Красномаячная, 62а. Дом имеет признаки аварийности, к ним привело незаконное переустройство водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях и слив жидких бытовых отходов в подвал собственного дома", – говорится в сообщении. В мэрии поясняют, что жильцам дома предложены помещения маневренного жилищного фонда и гостиницы, предоставляется транспорт для перевозки вещей. После ремонта люди смогут вернуться в свои квартиры, добавили в пресс-службе. Власти также заявляют, что проведение восстановительных работ позволит сохранить и в дальнейшем безопасно эксплуатировать дом.

https://ria.ru/20240220/chelyabinsk-1928395305.html

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

курган

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происшествия, курган