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В Кургане жильцов многоквартирного дома расселят из-за угрозы ЧС - РИА Новости, 30.03.2024
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21:51 30.03.2024 (обновлено: 21:54 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/zhiltsy-1936880616.html
В Кургане жильцов многоквартирного дома расселят из-за угрозы ЧС
В Кургане жильцов многоквартирного дома расселят из-за угрозы ЧС - РИА Новости, 30.03.2024
В Кургане жильцов многоквартирного дома расселят из-за угрозы ЧС
Жильцов многоквартирного дома на улице Красномаячной в Кургане временно отселяют из-за признаков аварийности здания, сообщает пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T21:51
2024-03-30T21:54
происшествия
курган
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Жильцов многоквартирного дома на улице Красномаячной в Кургане временно отселяют из-за признаков аварийности здания, сообщает пресс-служба горадминистрации. "По решению городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кургане проводится временное отселение жителей дома по улице Красномаячная, 62а. Дом имеет признаки аварийности, к ним привело незаконное переустройство водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях и слив жидких бытовых отходов в подвал собственного дома", – говорится в сообщении. В мэрии поясняют, что жильцам дома предложены помещения маневренного жилищного фонда и гостиницы, предоставляется транспорт для перевозки вещей. После ремонта люди смогут вернуться в свои квартиры, добавили в пресс-службе. Власти также заявляют, что проведение восстановительных работ позволит сохранить и в дальнейшем безопасно эксплуатировать дом.
https://ria.ru/20240220/chelyabinsk-1928395305.html
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происшествия, курган
Происшествия, Курган
В Кургане жильцов многоквартирного дома расселят из-за угрозы ЧС

В Кургане жильцов многоквартирного дома расселят из-за признаков его аварийности

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Жильцов многоквартирного дома на улице Красномаячной в Кургане временно отселяют из-за признаков аварийности здания, сообщает пресс-служба горадминистрации.
"По решению городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кургане проводится временное отселение жителей дома по улице Красномаячная, 62а. Дом имеет признаки аварийности, к ним привело незаконное переустройство водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях и слив жидких бытовых отходов в подвал собственного дома", – говорится в сообщении.
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В мэрии поясняют, что жильцам дома предложены помещения маневренного жилищного фонда и гостиницы, предоставляется транспорт для перевозки вещей. После ремонта люди смогут вернуться в свои квартиры, добавили в пресс-службе.
Власти также заявляют, что проведение восстановительных работ позволит сохранить и в дальнейшем безопасно эксплуатировать дом.
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