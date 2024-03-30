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"Не послушал": в Киеве раскрыли, о чем Киссинджер предупредил Зеленского - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936874317.html
"Не послушал": в Киеве раскрыли, о чем Киссинджер предупредил Зеленского
"Не послушал": в Киеве раскрыли, о чем Киссинджер предупредил Зеленского - РИА Новости, 30.03.2024
"Не послушал": в Киеве раскрыли, о чем Киссинджер предупредил Зеленского
Генри Киссинджер предупреждал Владимира Зеленского, что ему необходимо выстраивать внешнюю политику, исходя из понимания небольшой роли Украины в мире, заявил... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T20:40
2024-03-30T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
генри киссинджер
владимир зеленский
олег соскин
европа
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Генри Киссинджер предупреждал Владимира Зеленского, что ему необходимо выстраивать внешнюю политику, исходя из понимания небольшой роли Украины в мире, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале."Нужно осознавать, что Украина — это маленькая пешка. Эту мысль Зеленскому в свое время пытался донести Киссинджер. Но, как известно, Зеленский это не воспринял. А если бы воспринял, то мы бы избежали эту катастрофу", — отметил эксперт.По словам аналитика, США не интересуют интересы киевского режима, они играют в собственную глобальную игру, в которой вопрос Украины представлен лишь маленьким сюжетом."Именно исходя из этого и нужно выстраивать шаги, будучи очень маленьким уже даже не субъектом, а объектом на этой мировой шахматной доске", — сказал Соскин.За несколько месяцев до смерти бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил газете Wall Street Jouranl, что стремление сделать Украину членом НАТО было серьезной ошибкой и привело к украинскому конфликту. Как отметила газета, признанный эксперт в области международных отношений считал, что Россия на протяжении сотен лет занимала двойственную позицию по отношению к Европе. Согласно Киссинджеру, Москва была заинтересована в развитии отношений с Европой, но при этом же опасалась исходящей от нее угрозы.
https://ria.ru/20240330/germaniya-1936865097.html
https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html
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в мире, украина, сша, генри киссинджер, владимир зеленский, олег соскин, европа, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Генри Киссинджер, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Европа, НАТО
"Не послушал": в Киеве раскрыли, о чем Киссинджер предупредил Зеленского

Соскин: Киссинджер предупреждал Зеленского, что Украина — это маленькая пешка

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкБывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Генри Киссинджер предупреждал Владимира Зеленского, что ему необходимо выстраивать внешнюю политику, исходя из понимания небольшой роли Украины в мире, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.
"Нужно осознавать, что Украина — это маленькая пешка. Эту мысль Зеленскому в свое время пытался донести Киссинджер. Но, как известно, Зеленский это не воспринял. А если бы воспринял, то мы бы избежали эту катастрофу", — отметил эксперт.
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По словам аналитика, США не интересуют интересы киевского режима, они играют в собственную глобальную игру, в которой вопрос Украины представлен лишь маленьким сюжетом.
«
"Именно исходя из этого и нужно выстраивать шаги, будучи очень маленьким уже даже не субъектом, а объектом на этой мировой шахматной доске", — сказал Соскин.
За несколько месяцев до смерти бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил газете Wall Street Jouranl, что стремление сделать Украину членом НАТО было серьезной ошибкой и привело к украинскому конфликту. Как отметила газета, признанный эксперт в области международных отношений считал, что Россия на протяжении сотен лет занимала двойственную позицию по отношению к Европе. Согласно Киссинджеру, Москва была заинтересована в развитии отношений с Европой, но при этом же опасалась исходящей от нее угрозы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАГенри КиссинджерВладимир ЗеленскийОлег СоскинЕвропаНАТО
 
 
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