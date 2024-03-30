https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936874317.html

"Не послушал": в Киеве раскрыли, о чем Киссинджер предупредил Зеленского

"Не послушал": в Киеве раскрыли, о чем Киссинджер предупредил Зеленского - РИА Новости, 30.03.2024

"Не послушал": в Киеве раскрыли, о чем Киссинджер предупредил Зеленского

Генри Киссинджер предупреждал Владимира Зеленского, что ему необходимо выстраивать внешнюю политику, исходя из понимания небольшой роли Украины в мире, заявил... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T20:40

2024-03-30T20:40

2024-03-30T20:40

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владимир зеленский

олег соскин

европа

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Генри Киссинджер предупреждал Владимира Зеленского, что ему необходимо выстраивать внешнюю политику, исходя из понимания небольшой роли Украины в мире, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале."Нужно осознавать, что Украина — это маленькая пешка. Эту мысль Зеленскому в свое время пытался донести Киссинджер. Но, как известно, Зеленский это не воспринял. А если бы воспринял, то мы бы избежали эту катастрофу", — отметил эксперт.По словам аналитика, США не интересуют интересы киевского режима, они играют в собственную глобальную игру, в которой вопрос Украины представлен лишь маленьким сюжетом."Именно исходя из этого и нужно выстраивать шаги, будучи очень маленьким уже даже не субъектом, а объектом на этой мировой шахматной доске", — сказал Соскин.За несколько месяцев до смерти бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил газете Wall Street Jouranl, что стремление сделать Украину членом НАТО было серьезной ошибкой и привело к украинскому конфликту. Как отметила газета, признанный эксперт в области международных отношений считал, что Россия на протяжении сотен лет занимала двойственную позицию по отношению к Европе. Согласно Киссинджеру, Москва была заинтересована в развитии отношений с Европой, но при этом же опасалась исходящей от нее угрозы.

https://ria.ru/20240330/germaniya-1936865097.html

https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html

украина

сша

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