https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936839409.html
В Сети ужаснулись предупреждению Зеленского о России
В Сети ужаснулись предупреждению Зеленского о России - РИА Новости, 30.03.2024
В Сети ужаснулись предупреждению Зеленского о России
В соцсети Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что мир должен делать все возможное, чтобы противостоять России, так как "все знают, к... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T16:06
2024-03-30T16:06
2024-03-30T16:06
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В соцсети Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что мир должен делать все возможное, чтобы противостоять России, так как "все знают, к чему она готовится"."Зеленский, сдавайся", — призвал читатель."У тебя ни стыда, ни совести", — пристыдил другой."Уходи в отставку", — потребовал третий."Зеленский, почему вы до сих пор не одержали победу? Спросите себя, почему? Скажите своим людям, чтобы они прекратили воевать", — обратил внимание пользователь."Он просто хочет наши деньги", — заключили в дискуссии.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы обороняться при крупном российском наступлении, у них почти не осталось артиллерии.Ранее в Пентагоне также признавали, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей.В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз не сможет предоставить бывшей советской республике достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Москвой.
https://ria.ru/20240330/vsu-1936799850.html
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В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США