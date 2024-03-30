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В Сети ужаснулись предупреждению Зеленского о России - РИА Новости, 30.03.2024
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16:06 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936839409.html
В Сети ужаснулись предупреждению Зеленского о России
В Сети ужаснулись предупреждению Зеленского о России - РИА Новости, 30.03.2024
В Сети ужаснулись предупреждению Зеленского о России
В соцсети Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что мир должен делать все возможное, чтобы противостоять России, так как "все знают, к... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T16:06
2024-03-30T16:06
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
виктор орбан
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В соцсети Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что мир должен делать все возможное, чтобы противостоять России, так как "все знают, к чему она готовится"."Зеленский, сдавайся", — призвал читатель."У тебя ни стыда, ни совести", — пристыдил другой."Уходи в отставку", — потребовал третий."Зеленский, почему вы до сих пор не одержали победу? Спросите себя, почему? Скажите своим людям, чтобы они прекратили воевать", — обратил внимание пользователь."Он просто хочет наши деньги", — заключили в дискуссии.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы обороняться при крупном российском наступлении, у них почти не осталось артиллерии.Ранее в Пентагоне также признавали, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей.В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз не сможет предоставить бывшей советской республике достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Москвой.
https://ria.ru/20240330/vsu-1936799850.html
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936787748.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, виктор орбан, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США

В Сети ужаснулись предупреждению Зеленского о России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В соцсети Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что мир должен делать все возможное, чтобы противостоять России, так как "все знают, к чему она готовится".
"Зеленский, сдавайся", — призвал читатель.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
"Я встревожена". Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление об Украине
11:04
"У тебя ни стыда, ни совести", — пристыдил другой.
"Уходи в отставку", — потребовал третий.
"Зеленский, почему вы до сих пор не одержали победу? Спросите себя, почему? Скажите своим людям, чтобы они прекратили воевать", — обратил внимание пользователь.
"Он просто хочет наши деньги", — заключили в дискуссии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
В США предупредили Киев об ударе с нового фронта
09:44
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы обороняться при крупном российском наступлении, у них почти не осталось артиллерии.
Ранее в Пентагоне также признавали, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз не сможет предоставить бывшей советской республике достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Москвой.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В Индии пришли в ярость от предложения Украины по России
Вчера, 17:04
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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