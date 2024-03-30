https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936814207.html

В Госдуме оценили слова Зеленского о переговорах

В Госдуме оценили слова Зеленского о переговорах - РИА Новости, 30.03.2024

В Госдуме оценили слова Зеленского о переговорах

Слова Владимира Зеленского о переговорах - это пустая болтовня: не от него, а от США зависит, какие условия и требования будут на них, и какие территории... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T12:59

2024-03-30T12:59

2024-03-30T12:59

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

алексей чепа

владимир путин

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о переговорах - это пустая болтовня: не от него, а от США зависит, какие условия и требования будут на них, и какие территории останутся Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. Ранее Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. "Все его заявления - это только пустая болтовня, это уход от конкретики, и <…> все знают о том, что нt от него зависят переговоры, нt от него зависит принятие решений, <…> какие территории останутся Украине, и что для этого, какие основные условия и требования будут на мирных переговорах… Зависит в первую очередь от <…> США или Запада, как угодно, но надо говорить о США, потому что Запад себя показал на переговорах с 2014 по 2022 год. Он себя показал, чего <…> стоят лидеры Германии, Франции, если США и о них вытирают ноги", - сказал Чепа. Он также отметил, что в первую очередь для переговоров Зеленский должен снять собственный же запрет на них: "был бы поумнее, он бы делал ссылку на это". Во-вторых, по его словам, "вопрос никогда не стоял в территориальных претензиях, этого никогда не было". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html

https://ria.ru/20240330/peregovory-1936805483.html

https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936435514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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