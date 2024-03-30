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В Крыму напомнили Зеленскому о возмездии после угроз ударить ATACMS - РИА Новости, 30.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 30.03.2024 (обновлено: 12:28 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936810270.html
В Крыму напомнили Зеленскому о возмездии после угроз ударить ATACMS
В Крыму напомнили Зеленскому о возмездии после угроз ударить ATACMS - РИА Новости, 30.03.2024
В Крыму напомнили Зеленскому о возмездии после угроз ударить ATACMS
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Владимира Зеленского после угроз ударить ATACMS... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T12:27
2024-03-30T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
юрий гемпель
сергей лавров
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Владимира Зеленского после угроз ударить ATACMS помнить о неминуемом возмездии. Ранее Зеленский в интервью американской газете Washington Post заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS еще "не находятся на территории Украины", но он хотел бы их использовать для ударов по аэродромам в Крыму. "Зеленскому в своих бравадах стоит помнить о главном, что за каждый удар по территории России последует возмездие, которое по своей силе во много раз превзойдет то, что попытаются предпринять украинские боевики", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, любые воинские формирования, а тем более ракетные комплексы на Украине, находятся под пристальным вниманием российских военных. "Зеленский гонит Украину в бездну, так что украинскому народу пора брать ситуацию в свои руки и изгнать Зеленского и его окружение из страны", - подчеркнул Гемпель. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936640242.html
https://ria.ru/20240319/atacms-1934207597.html
украина
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, юрий гемпель, сергей лавров, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Юрий Гемпель, Сергей Лавров, Республика Крым
В Крыму напомнили Зеленскому о возмездии после угроз ударить ATACMS

Гемпель призвал Зеленского после угроз ударить ATACMS помнить о возмездии

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Владимира Зеленского после угроз ударить ATACMS помнить о неминуемом возмездии.
Ранее Зеленский в интервью американской газете Washington Post заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS еще "не находятся на территории Украины", но он хотел бы их использовать для ударов по аэродромам в Крыму.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
Вчера, 14:13
"Зеленскому в своих бравадах стоит помнить о главном, что за каждый удар по территории России последует возмездие, которое по своей силе во много раз превзойдет то, что попытаются предпринять украинские боевики", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, любые воинские формирования, а тем более ракетные комплексы на Украине, находятся под пристальным вниманием российских военных.
«
"Зеленский гонит Украину в бездну, так что украинскому народу пора брать ситуацию в свои руки и изгнать Зеленского и его окружение из страны", - подчеркнул Гемпель.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Депутат Госдумы предупредил о последствиях передачи ATACMS Украине
19 марта, 12:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЮрий ГемпельСергей ЛавровРеспублика Крым
 
 
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